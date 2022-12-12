Rachid Ghezzal: Şampiyonluğun en büyük adayı yine Beşiktaş







Ghezzal şampiyonluk için iddialı







Bu sene sakatlıklar peşini bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da hazırlık kampıyla geçiren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.Bir süredir yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, yüzde yüz hazır olmamasına rağmen takımla birlikte kamp programına katılmıştı.Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlıların Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapmış olduğu açıklamalarda; ' Bu sezon oldukça hareketli geçiyor. Ligde hemen hemen her takımın iddiası var. Rekabetin yüksek olması ligin kalitesini de arttırıyor. Şampiyonluk konusunda bizim de iddiamız devam ediyor. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız. Bu sene zaman zaman şanssız anlar yaşadık, bazı aldığımız sonuçları gerçekten hiç hak etmedik. Artık önümüzde bakma zamanı, Antalya'daki hazırlık kampımız iyi geçiyor. Şampiyonluğun en büyük adayı bu sezon yine Beşiktaş! ' ifadelerini kullandı.30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yalnızca 5 karşılaşmada süre alabilirken, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkıyla oynamıştı.