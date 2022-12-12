SPOR
12 Aralık 2022 - 14:18

Rachid Ghezzal: Şampiyonluğun en büyük adayı yine Beşiktaş

Beşiktaş'ta Antalya kampında konuşan Rachid Ghezzal, şampiyonluk konusunda iddialı açıklamalarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

SPOR
12 Aralık 2022 - 14:18
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Rachid Ghezzal: Şampiyonluğun en büyük adayı yine Beşiktaş


Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da hazırlık kampıyla geçiren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Bir süredir yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, yüzde yüz hazır olmamasına rağmen takımla birlikte kamp programına katılmıştı.

Ghezzal şampiyonluk için iddialı



Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlıların Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapmış olduğu açıklamalarda;

' Bu sezon oldukça hareketli geçiyor. Ligde hemen hemen her takımın iddiası var. Rekabetin yüksek olması ligin kalitesini de arttırıyor. Şampiyonluk konusunda bizim de iddiamız devam ediyor. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız. Bu sene zaman zaman şanssız anlar yaşadık, bazı aldığımız sonuçları gerçekten hiç hak etmedik. Artık önümüzde bakma zamanı, Antalya'daki hazırlık kampımız iyi geçiyor. Şampiyonluğun en büyük adayı bu sezon yine Beşiktaş! ' ifadelerini kullandı.

ghezzal şampiyonluk için çok iddialı

Bu sene sakatlıklar peşini bırakmadı

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yalnızca 5 karşılaşmada süre alabilirken, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkıyla oynamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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