GÜNDEM
15 Şubat 2022 - 10:51
Güncelleme: 15 Şubat 2022 - 10:51

Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan yenilenen radar sistemi 6 ildeki 26 noktada faaliyete geçirildi. Bu sistemle hızdan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

GÜNDEM
15 Şubat 2022 - 10:51
Güncelleme: 15 Şubat 2022 - 10:51
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Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) başlattığı bir çalışma kısa bir süre önce tamamlandı. Hızdan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçebilmek için başlatılan çalışmada radar sisteminde bir takım değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerle birlikte ise 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' tamamlandı ve seçilen 6 ildeki 26 noktaya bu sistemin kurulumu gerçekleştirildi. 








Şimdilik Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da olacak olan yeni radar sisteminde hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi planlanırken sistemin ayrıca güvenli trafik akışını da temin edeceği aktarıldı.



TRAFİK GÜVENLİK ALGISI DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK

Elektronik Denetleme Sistemleri ile gerçekleştirilen hız ihlali denetimlerinde; sürücülerin trafik güvenlik algılarının daha da güçlendirilmesi planlanırken algılanan yakalanma risk duygusunun da biraz daha artırılması hedefleniyor. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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