Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!













Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) başlattığı bir çalışma kısa bir süre önce tamamlandı. Hızdan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçebilmek için başlatılan çalışmada radar sisteminde bir takım değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerle birlikte ise 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' tamamlandı ve seçilen 6 ildeki 26 noktaya bu sistemin kurulumu gerçekleştirildi.Şimdilik Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da olacak olan yeni radar sisteminde hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi planlanırken sistemin ayrıca güvenli trafik akışını da temin edeceği aktarıldı.Elektronik Denetleme Sistemleri ile gerçekleştirilen hız ihlali denetimlerinde; sürücülerin trafik güvenlik algılarının daha da güçlendirilmesi planlanırken algılanan yakalanma risk duygusunun da biraz daha artırılması hedefleniyor.