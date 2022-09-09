GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:48

Radyolar can çekişiyor

Türkiye'de yerel ve ulusal anlamda yayın yapan radyoların, telif hakları başta olmak suretiyle çeşitli sorunlar nedeniyle ayakta kalma savaşı verdikleri belirtildi.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:48
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Radyolar can çekişiyor

Denizli'nin emektar radyocularından İskender Doğan, telif hakları nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yarım asırdır emek verdiği mesleğinden kopamadığını idda eden Doğan, telif hakkı konusunda karşılaştıkları sorunlar nedeniyle sürekli mahkemelik olduklarını kaydetti. Başına gelen son olayda, bir sanatçı tarafından kendisine 40-50 bin liralık telif davası açıldığını anımsatan Doğan, bu şekilde sorunlar nedeniyle radyocuların sayısında giderek azaldığına dikkat çekti. Doğan, telif haklarıyla ilgili yaşanan sorunlara kalıcı bir çözüm bulunmasını talep etti.

“Anadolu'da 1034 radyo vardı, bu sayı 600 civarına düştü”

Çocuk yaşından bu yana basın ve radyoculuk sektörünün içerisinde olduğunu vurgulayan Doğan, “Yaklaşık 43 yıldır basın sektöründeyim. Radyo ve gazete sahibiyim. Radyocular olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Birileri tek yönlü kayıt alınmak suretiyle bizleri mahkeme koridorlarında süründürüyor. Aldıkları ter taraflı kayıtlardan sonra bizlerden 40-50 bin liralık telif hakkı talep ediyorlar. Bu durum bizi çok kötü sıkıntıya soktu, an itibariyle mikrofonlar susma noktasında. Anadolu'da 1034 radyo vardı, bu sayı 600 civarına düştü; bu çok tehlikeli bir rakam. Radyoların yaşaması lazım” dedi.

“Tazminat miktarları çok yüksek”

Radyoların 'halkın sesi' olduğunu vurgulayan 43 yıllık radyocu Doğan, “Günümüz teknolojisinde bilgisayar ortamında her şekilde kaydı yapmak mümkün. Bir de kafaya taktığın radyonun cıngılını eklediğin zaman al sana kayıt. İstediğin radyoyu batırma hakkı olan oluyorsunuz. Her zaman özel radyo ve televizyonlar, yereller biz her ay RTÜK'e gelirlerimizi belirten beyanname veriyoruz. Bu konuda da bizim talebimiz, yerellere yüzde iki pay eklensin RTÜK payına, ulusallarda da yüzde bir eklensin. Bu telif sorunu kökten çözülsün” ifadelerini kullandı.

Hasan Durna - Ömer Beyazoğlu

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Haber Editörü
Haber Editörü
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