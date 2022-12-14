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14 Aralık 2022 - 12:08

Rafael Nadal yılın en sevilen tenisçisi olmayı başardı

Teniste her yıl düzenli olarak seçilen yılın en sevilen tenis oyuncusu ödülü, uzun bir aradan sonra bu yıl ilk kez farklı bir isme gitti: Rafael Nadal.

SPOR
14 Aralık 2022 - 12:08
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Rafael Nadal yılın en sevilen tenisçisi olmayı başardı

Grand Slam’ler, Laver Cup, sezonun son ATP 250, ATP 500 ve Masters turnuvalarının ardından, Kasım ayının sonunda Torino’da ATP Finalleri gerçekleşti. Novak Djokovic, 2015 yılından sonra ilk kez ATP Finalleri’nde mutlu sona ulaştı. Toplamda altıncı kez bu kupayı kazanarak da Roger Federer’in rekoruna ortak oldu. Roger Federer de bildiğiniz üzere yaz aylarında emekli olacağını açıklamış ve takvimleri Eylül ayını gösterirken Laver Cup’ta son kez korta çıkmıştı. Son maçını çiftler mücadelesi olarak oynayan Federer’in partneri ise kariyerinin belki de en büyük iki rakibinden biriydi, Rafael Nadal’dı. Sezonun ilk yarısında Avustralya Açık ve Roland Garros zaferleriyle sükse yapan İspanyol raket, daha sonrasında sakatlıklarla boğuşarak 2022 yılını tamamladı. Rüya gibi başlayan ancak işler çok da istediği gibi gitmeyen senede Nadal, özel bir ödül ile seneye noktayı koydu. Ve belki de 2023 takviminin ilk Grand Slam’i Avustralya Açık öncesi kendisine iyi bir moral devşirdi. Her senenin sonunda yılın en çok sevilen tenisçisine verilen ‘Fan Favorite Player’ ödülünün sahibi bu sene Rafael Nadal oldu. Ödülün ondan önceki sahibi Roger Federer, 2003 ile 2021 yılları arasında üst üste 19 kez kazanarak bu ödülü tekeline almıştı. Nadal kazandığı ödülle, 19 yıllık hegemonyaya son verdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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