Rafael Nadal zor durumda!













FRANSA AÇIK 28 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Geçen yıl Fransa Açık'ta 14. şampiyonluğunu kazanan Nadal'ın Ocak'ta Avustralya Açık'ta ikinci turda kalçasında sakatlık oluştu. Ünlü tenisçi Nadal, 25 Nisan'da başlayacak olan Madrid Açık'ı kaçıracağını doğruladı ve Mayıs ayında Fransa Açık'a katılacağına dair umutlu olduğunu belirtti.36 yaşındaki İspanyol tenisçi, sosyal medya hesabından "Antrenman yapmayı sürdürüyorum ama şimdi başka bir tedavi yapmaya ve bir sonraki adımı geçmek için işlerin düzelip düzelmediğini görmeye karar verdik." anlatım yaptı. Nadal, "Tarih veremem çünkü bilseydim size söylerdim ama bilmiyorum. Şimdilik böyle." dedi.22 kez Grand Slam galibi, "Bu süre boyunca kendime fırsat vermeye çalışmaktan başkam yok seçeneği." dedi.Olimpiyat şampiyonu Belinda Benciç de kalçasındaki "rahatsızlık" nedeniyle hem Madrid hem de Roma turnuvalarını kaçıracağını söyledi.