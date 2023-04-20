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20 Nisan 2023 - 19:51

Rafael Nadal zor durumda!

Rafael Nadal, sakatlık izninden ne zaman döneceğini bilmediği için "zor" bir durumda olduğunu söylüyor.

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20 Nisan 2023 - 19:51
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Rafael Nadal zor durumda!


Geçen yıl Fransa Açık'ta 14. şampiyonluğunu kazanan Nadal'ın Ocak'ta Avustralya Açık'ta ikinci turda kalçasında sakatlık oluştu.

Ünlü tenisçi Nadal, 25 Nisan'da başlayacak olan Madrid Açık'ı kaçıracağını doğruladı ve Mayıs ayında Fransa Açık'a katılacağına dair umutlu olduğunu belirtti.



nadal

36 yaşındaki İspanyol tenisçi, sosyal medya hesabından  "Antrenman yapmayı sürdürüyorum ama şimdi başka bir tedavi yapmaya ve bir sonraki adımı geçmek için işlerin düzelip düzelmediğini görmeye karar verdik." anlatım yaptı.

Nadal, "Tarih veremem çünkü bilseydim size söylerdim ama bilmiyorum. Şimdilik böyle." dedi.

 22 kez Grand Slam galibi, "Bu süre boyunca kendime fırsat vermeye çalışmaktan başkam yok seçeneği." dedi.

Nadal

FRANSA AÇIK 28 MAYIS'TA BAŞLIYOR

 Olimpiyat şampiyonu Belinda Benciç de kalçasındaki "rahatsızlık" nedeniyle hem Madrid hem de Roma turnuvalarını kaçıracağını söyledi.


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