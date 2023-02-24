﻿Rafta unutmuştu servet sahibi oldu! Açık arttırma ile iPhone'unu 1.2 milyon TL'ye sattı







İLK APPLE TELEFONU SERVET KAZANDIRDI







Apple telefon kullanıcıları günden güne artarken piyasaya ilk çıkan Apple telefonunu açık artırmaya sokan kişi telefonunu servet değerinde sattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2007 senesinde ilk kez piyasaya sürülen iPhone telefon 4GB fiyatı 499 dolar, 8GB fiyatı 599 dolar olarak satışa sunuldu. İlk seneden itibaren de birçok farklı sürümü piyasaya çıkan iPhone telefonların ilk modelleri açık artırma ile satılıyor. Kareen Green isimli bir kişi girdiği ilk iş sonrasında iPhone hediyesi almış, telefonu olduğu için hediyesini hiç kullanmadan dolapta saklamıştı.Green verdiği karara göre kutusundan bile çıkarmadığı ilk iPhone telefonunu açık artırma ile satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde de açık artırma ile satılan birinci nesil iPhone telefon 39.339.60 dolardan alıcı buldu. Kareen Green ise bu açık artırma fiyatı sonrasında 50 bin dolarla satış başlattı ve iPhone telefona 63 bin dolar yani 1 milyon 188 bin 588 TL fiyatından alıcı buldu.