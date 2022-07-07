Kim Kimdir
07 Temmuz 2022 - 13:50

Ragıp Ertuğrul kimdir, neden öldü?

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul, bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ragıp Ertuğrul'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Ragıp Ertuğrul kimdir? Neden öldü? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kim Kimdir
07 Temmuz 2022 - 13:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ragıp Ertuğrul kimdir, neden öldü?
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı olarak bilinen Ragıp Ertuğrul bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Ertuğrul tedavi sürecini tamamlayamadı ve Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Peki Ragıp Ertuğrul kimdir? Nerelidir? Neden öldü? İşte detaylar...

Ragıp Ertuğrul kimdir?

1988 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başlayan Ragıp Ertuğrul, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2033 ile 2015 seneleri arasında Tiyatro... Tiyatro adlı dergide yazarlık yaparken aynı zamanda Tiyatro Dergisi Ödülleri’nde jüri üyesi olarak da görev yaptı.

2012 senesinde Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Cüneyt Gökçer Ödülleri’nde ‘Övgüye Değer Eleştirmen Ödülü’nü almıştır. Ayrıca Gökay Genç ile yazdığı "Tangopera" adlı müzikali Devlet Tiyatroları repertuarına alınmıştır. Ragıp Ertuğrul, 2019 senesinde Jacques İle Efendisi adlı oyunuyla Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde ödül aldı.

Oyunları nelerdir?

- Tüccarlar (2019),

- Jacques İle Efendisi (2018),

- Tebeşir İzi (2018),

- Mor (2018),

- Abide-i Aşk (2015),

- Böbrek,

- İnsan Müsveddesi,

- Bir Tutam Kaos Biraz Da Aşk

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
İlginizi Çekebilir
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Son Haberler
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...