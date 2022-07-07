Ragıp Ertuğrul kimdir, neden öldü?

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı olarak bilinen Ragıp Ertuğrul bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Ertuğrul tedavi sürecini tamamlayamadı ve Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Peki Ragıp Ertuğrul kimdir? Nerelidir? Neden öldü? İşte detaylar... Ragıp Ertuğrul kimdir? 1988 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başlayan Ragıp Ertuğrul, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2033 ile 2015 seneleri arasında Tiyatro... Tiyatro adlı dergide yazarlık yaparken aynı zamanda Tiyatro Dergisi Ödülleri’nde jüri üyesi olarak da görev yaptı. 2012 senesinde Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Cüneyt Gökçer Ödülleri’nde ‘Övgüye Değer Eleştirmen Ödülü’nü almıştır. Ayrıca Gökay Genç ile yazdığı "Tangopera" adlı müzikali Devlet Tiyatroları repertuarına alınmıştır. Ragıp Ertuğrul, 2019 senesinde Jacques İle Efendisi adlı oyunuyla Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde ödül aldı. Oyunları nelerdir? - Tüccarlar (2019), - Jacques İle Efendisi (2018), - Tebeşir İzi (2018), - Mor (2018), - Abide-i Aşk (2015), - Böbrek, - İnsan Müsveddesi, - Bir Tutam Kaos Biraz Da Aşk