Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı olarak bilinen Ragıp Ertuğrul bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Ertuğrul tedavi sürecini tamamlayamadı ve Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Peki Ragıp Ertuğrul kimdir? Nerelidir? Neden öldü? İşte detaylar...
Kim Kimdir
07 Temmuz 2022 - 13:50
Ragıp Ertuğrul kimdir, neden öldü?
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul, bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ragıp Ertuğrul'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Ragıp Ertuğrul kimdir? Neden öldü? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kim Kimdir
07 Temmuz 2022 - 13:50