Rakamı duyan emekliler şubeye koştu! 4 gün içinde başvuran 7000 TL alacak!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, Şubat ayı sonuna kadar maaşını bankaya taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Geçen yıla oranla iki katına çıkarılan promosyon ödemelerinin milyonlarca emekliyi mutlu etmesi bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli aylığı alan emekliler promosyondan yararlanabiliyor ve ödeme miktarı aylık maaşlarına göre değişiyor.
Emekliler Ne Kadar Promosyon Alacak?Güncellenen promosyon ücretlerine göre maaşını devreden emekliler 4.200 TL ile 7.000 TL arasında değişen bir ödeme alacak. Ödeme tutarı maaş aralığına göre belirleniyor, miktarlar ise aşağıdaki gibi;
0-3.499 TL için 4.200 TL 3.500 TL - 7.499 TL için 4.850 TL 7.500 TL - 9.999 TL için 6.250 TL 10.000 TL ve üzeri için 7.000 TL