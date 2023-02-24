Rakamı duyan emekliler şubeye koştu! 4 gün içinde başvuran 7000 TL alacak!







Emekliler Ne Kadar Promosyon Alacak?







Emekliler Promosyona Nasıl Başvurabilir?

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, Şubat ayı sonuna kadar maaşını bankaya taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Geçen yıla oranla iki katına çıkarılan promosyon ödemelerinin milyonlarca emekliyi mutlu etmesi bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli aylığı alan emekliler promosyondan yararlanabiliyor ve ödeme miktarı aylık maaşlarına göre değişiyor.Güncellenen promosyon ücretlerine göre maaşını devreden emekliler 4.200 TL ile 7.000 TL arasında değişen bir ödeme alacak. Ödeme tutarı maaş aralığına göre belirleniyor, miktarlar ise aşağıdaki gibi;0-3.499 TL için 4.200 TL 3.500 TL - 7.499 TL için 4.850 TL 7.500 TL - 9.999 TL için 6.250 TL 10.000 TL ve üzeri için 7.000 TLPromosyon teklifinden yararlanmak isteyen emeklilerin Şubat ayı sonuna kadar maaşlarını Akbank'a taşımaları gerekiyor. Bu işlemi e-Devlet üzerinden ya da bir banka şubesine giderek yapabilirler. Promosyon alabilmek için önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhütnameyi imzaladıktan sonra promosyon tutarını 3 gün içinde ATM'den alabilinecek.Promosyon teklifi sadece 5 gün için geçerli ve 28 Şubat'ta sona erecek. Bankanın Mart ayı promosyon ücretlerini açıklamamış olmasına rağmen, emeklilere yüksek promosyon ücretleri sunmaya devam etmesi bekleniyor.