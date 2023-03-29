Rakamlar birer birer yukarı çekildi! 7.500 liralık ile hesaplar sil baştan... Maaşlar arttı bankalar promosyon için yarışa girdi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Mevcut emekliler ve EYT
yasasıyla emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki bankaların güncel promosyon tutarları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN GÜNCEL KAMPANYALARI
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yapılacak promosyon ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emekli vatandaşların 2015 senesinden itibaren promosyon ödemelerinden faydalandığını ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması sebebiyle bankaların promosyon tutarlarını da yükseltmeleri gerektiğini söyledi. En düşük emekli maaşı 2022 Aralık ayına göre yüzde 114 artmış oldu. Bu sebeple bankaların da promosyon ödemelerinin artırılması gerektiği vurgulandı. EYT yasası sonrasında bankaların güncel emekli promosyon tutarları da belli oldu.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI
Ziraat Bankası maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. 2020 senesinde promosyon ödemesi alan vatandaşlar iade yapmalarına gerek kalmadan tekrar başvuru yapabilecek.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI
Halkbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI
Vakıfbank maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI
Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler bankadan 7 bin TL'ye kadar promosyon, 1.500 TL'ye varan chip-para ödemesi alabilecek. Promosyon kampanyası 1 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONLARI
Maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler 3 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Aynı zamanda prim borcu olan emekli vatandaşlar yüzde 1.89 faiz oranıyla kredi
çekebilecek.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI
Banka emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak promosyon ödemelerinin tutarlarını duyurdu. Bu kapsamda; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin TL ve 6 bin TL arasında; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL ve 7 bin TL arasında; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL ve 9 bin TL arasında; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL ve 10 bin TL arasında promosyon ödemesi alma hakkı kazanacak.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYONLARI
ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 13 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olmak üzere 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Aynı zamanda 15 Mart ve 15 Mayıs tarihleri arasında verilecek olan otomatik ödeme talimatları için 500 TL, toplam 1.500 TL ek ödül alınabilecek. Maaş bankası olarak ING Bank seçen müşteriler ve emekli maaşlarını şubeye gitmelerine gerek olmadan mobil uygulama üzerinden bankaya taşıyan müşteriler promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Promosyon kampanyası kapsamında 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar 8 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI
İş Bankası maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerine 31 Mart tarihine kadar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. EYT yasasıyla emekli olan vatandaşların ek başvuru gerekmeden emeklilik dilekçelerinde maaş bankası olarak İş Bankası'nı seçmeleri yeterli oluyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONLARI
Kuveyt Türk maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 800 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 5 bin 600 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 7 bin 200 TL, 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar 8 bin TL promosyon ödemesi alacak.
TEB EMEKLİ PROMOSYONLARI
Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler 7 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Aynı zamanda bankaya yakınını getiren müşteriler 250 TL, toplam 500 TL ek ödül kazanabilecek.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI
3 Mart tarihinden itibaren emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler 8 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek. Aynı zamanda kredi kartı kullanan müşteriler market ve eczane harcamaları için 1.200 TL indirimden faydalanacak. QNB Finansbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilecek ve ATM'lerden ayda iki kez ücretsiz para çekme hakları olacak.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONLARI
Maaşını 3 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanacak. Kampanya kapsamında 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak. Aynı zamanda iki ay içinde iki otomatik fatura talimatı veren emekli vatandaşlar 250 TL ek ödül alabilecek.