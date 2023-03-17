YAŞAM
17 Mart 2023 - 17:15

Rakamlarla arası iyi olanlar kayıp sayıyı 20 saniyede görüyor! Gözlerine güvenen hemen kendini test etsin

Bu zorlu matematik bulmacası, çözümü sadece yüzde 1'lik bir kesim tarafından bilinen bir soruyu içeriyor: Yitik sayıyı sadece 1 dakika içinde keşfedebilecek misin? detaylar

YAŞAM
17 Mart 2023 - 17:15
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Rakamlarla arası iyi olanlar kayıp sayıyı 20 saniyede görüyor! Gözlerine güvenen hemen kendini test etsin
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Optik illüzyonlar ve zeka/matematik bulmacaları



Günümüz matematik problemini çözmede üstün zekalıların bile zorlandığı söylenen bir problem var. Bu problemde, kayıp olan sayıyı sadece insanların yüzde biri 1 dakikada çözebiliyor. 

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Problemin çözümü şöyle: İki dairedeki sayıların farkı, daire içindeki sayıdır. Bu yöntemi kullanarak, 72'den 99'a kadar olan sayılar için fark 27'dir. Ancak, daire içindeki sayıyı bulmak için rakamların toplamı kullanılabilir. 

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Bu şekilde, 7 + 2 + 9 + 9 = 27 olduğu görülür. Benzer şekilde, 2 + 7 + 4 + 5 = 18 ve eksik sayı 2 + 1 + 3 + 6 = 12'dir. Bu şekilde, problem çözülebilir.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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