Aktüel
10 Nisan 2023 - 18:00

Ramazan alışverişi bedavaya gelecek! Cebinde bu karttan olanlara müjde: 400 TL hediye veriliyor!

Vakıfbank, önemli bir kampanya başlattı ve yapılan duyuruda katılanlara para hediye edileceği belirtildi. 400 TL'ye varan puan kazanımları sizi bekliyor. İşte detaylar...

Aktüel
10 Nisan 2023 - 18:00
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Ramazan alışverişi bedavaya gelecek! Cebinde bu karttan olanlara müjde: 400 TL hediye veriliyor!
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Vakıfbank, önemli bir kampanya başlattı ve yapılan duyuruda katılanlara para hediye edileceği belirtildi. 400 TL'ye varan puan kazanımları sizi bekliyor. İşte detaylar...

VakıfBank, gıda marketleri, kasaplar, manavlar ve şarküterilerde geçerli olan World üye işyerlerinde yapacağınız ilk 400 TL ve üzeri alışverişlerinizden sonraki her 400 TL ve üzeri alışverişinizde 40 TL değerinde Worldpuan hediye ediyor. Kampanya 25 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve alışverişlerin WORLD POS'larından yapılması gerekiyor. Toplamda 400 TL Worldpuan kazanabileceğiniz bu kampanya, VakıfBank Worldcard kullanıcıları için fırsatlar sunuyor.

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİNvakıfbank



Vakıfbank, müşterilerine özel bir kampanya sunmaktadır. Kampanya kapsamında, ek kartlar ve sanal kartlar da dahil olmak üzere yapılan alışverişler Worldpuan kazandırmaktadır. Kampanyaya katılan müşteriler, en fazla 400 TL Worldpuan kazanabileceklerdir. Aynı gün aynı üye işyerinden yapılan 400 TL ve üzeri alışverişlerin sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecektir. Kampanyaya katılmak için, Vakıfbank'ta kayıtlı cep telefonu numaranızdan ''GIDA'' yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 hanesini 6635’e SMS gönderebilir veya VakıfBank Mobil'deki "Cepte Kazan" bölümünden katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımı 25 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilir ve fiziki pos ve internet üzerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Ancak, katılım için gönderilen SMS tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilecektir.

KAMPANYA DETAYLARI

PARA

Bankanın açıklamasına göre, bu kampanya yalnızca kredi kartı sahipleri için geçerlidir ve BusinessCard'lar, Bankomat Kart'lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, iptal, iade ve puan kullanımı işlemleri kampanya dahilinde değildir. Ürün iadesi durumunda kazanılan puanlar geri alınacak ve avans puan kullanımından kaynaklanan geri alımlar yapılamadığı takdirde, ilgili tutar kartınıza borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanya kapsamında kazanılan Worldpuan'lar 5 Mayıs 2023 tarihine kadar bireysel ve kullanılabilir olan kredi kartınıza yüklenecek ve bir sonraki gün kullanılabilecektir. Worldpuan'ların son kullanma tarihi 5 Haziran 2023'tür ve kullanılmayan puanlar 6 Haziran 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanyaya dahil olan ilk işlemden sonra, geçerli işlemler "Durumunu Kontrol Et"-"Geçerli Harcamalar" ekranında görüntülenebilir. Express Card kullanıcıları için kampanya katılım bedeli 4.99 TL'dir.

VakıfBank, kampanyayı dilediği zaman durdurma veya kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanya koşullarında belirtilen şartları sağlayan bireysel kredi kartı sahipleri, bu kampanyadan faydalanarak Worldpuan kazanabilirler.  Ancak kampanyanın BusinessCard'lar, Bankomat Kart'lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, iptal, iade ve puan kullanımı işlemlerini kapsamadığı unutulmamalıdır. Worldpuan'ların son kullanım tarihinin belirli olduğu da göz önünde bulundurularak, kullanıcılar bu puanları mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeye çalışmalıdırlar.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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