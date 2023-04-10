Ramazan alışverişi bedavaya gelecek! Cebinde bu karttan olanlara müjde: 400 TL hediye veriliyor!

Vakıfbank, önemli bir kampanya başlattı ve yapılan duyuruda katılanlara para hediye edileceği belirtildi. 400 TL'ye varan puan kazanımları sizi bekliyor. İşte detaylar... VakıfBank, gıda marketleri, kasaplar, manavlar ve şarküterilerde geçerli olan World üye işyerlerinde yapacağınız ilk 400 TL ve üzeri alışverişlerinizden sonraki her 400 TL ve üzeri alışverişinizde 40 TL değerinde Worldpuan hediye ediyor. Kampanya 25 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve alışverişlerin WORLD POS'larından yapılması gerekiyor. Toplamda 400 TL Worldpuan kazanabileceğiniz bu kampanya, VakıfBank Worldcard kullanıcıları için fırsatlar sunuyor.
KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN
Vakıfbank, müşterilerine özel bir kampanya sunmaktadır. Kampanya kapsamında, ek kartlar ve sanal kartlar da dahil olmak üzere yapılan alışverişler Worldpuan kazandırmaktadır. Kampanyaya katılan müşteriler, en fazla 400 TL Worldpuan kazanabileceklerdir. Aynı gün aynı üye işyerinden yapılan 400 TL ve üzeri alışverişlerin sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecektir. Kampanyaya katılmak için, Vakıfbank'ta kayıtlı cep telefonu numaranızdan ''GIDA'' yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 hanesini 6635’e SMS gönderebilir veya VakıfBank Mobil'deki "Cepte Kazan" bölümünden katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımı 25 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilir ve fiziki pos ve internet üzerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Ancak, katılım için gönderilen SMS tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilecektir.