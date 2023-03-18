Ramazan alışverişi ŞOK'tan yapılır! 28 Mart'a kadar dev indirim başladı: Şekerpare, güllaç, hurma hepsi büyük indirimde







İşte ŞOK Market İndirimleri







Ramazan ayı kapıdayken market zincirlerinde büyük indirimler kapıya dayandı. Ramazan ayı, içerisinde yer alan oruç sürecinden kaynaklı aşırı büyük öneme sahiptir. Özellikle Ramazan ayının güzelliklerinden olan güllaç, baklava, gülsuyu ve benzeri çeşitli yiyecek ve içecekte ŞOK Market zincirinde büyük indirim geldi. 16 – 28 Mart 2023 tarihten itibaren büyük indirim kapıda.• 1 Litre Mis Ramazan Şerbeti: 12,50 TL, • 300 Gram Ege Güllaç: 35,50 TL, • 250 Gram Amigo Medine Meşruk Hurma: 27,50 TL, • 300 Gram Rabbi Hurma: 14,95 TL, • 100 Gram Milka Çikolata Çeşitleri; 16,90 TL, • 900 Gram Baldan Tatlı Cevizli Baklava: 74,95 TL, • 6’lı Confort Kağıt Havlu: 39,95 TL, • 150 ml Ebru Limon Kolonyası Sprey: 9,25 TL, • 150 ml Dalin Bıcı Bıcı Kolonya: 27,95 TL, • 1 Litre Meysu %100 Üzüm Şırası: 22,90 TL, • 2500 Gram Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur: 37,50 TL, • 2000 Gram Bizim Batan Karışık Turşu: 35,90 TL, • 300 Gram Mis Tulum Peyniri; 53,90 TL, • 100 Gram Amigo Kıyılmış Fındık: 19,95 TL, • 1 Litre Coco Cola: 25,90 TL,