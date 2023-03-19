Ramazan alışverişinin en ucuzu TKK Market'te! Siyah çay, toz şeker, bal... Hepsi son fırsat indirimine girdi!

Sevilen market zincirlerinden olan Tarım kredi Marketlerinde Ramazan önü öyle bir indirim haberi verildi ki kimse bu fiyatlara inanamadı. İndirim haberlerini yakından takip edenlerin dikkatini çeken bu fiyatlar üzerine Tarım Kredi marketlerine akın ettiler. İşte, TK Ramazan ayı öncesi indirim
TARIM KREDİ MARKET 18 MART 2023 KATALOĞUTMO Ayçiçek yağı 135 TL
Destan toz şeker 105 TL Özde ve Nora un çeşitleri 47.90 TL Anadolu kırmızı mercimek 21.90 TL Anadolu Osmancık pirinç 29.90 TL Anadolu pilavlık bulgur 15.25 TL Anadolu nohut 29.50 TL Özka güllaç tatlısı 35.50 TL Ege kadayıf tepsi tatlısı 24.90 TL Ege Kemal paşa tatlısı 12.90 TL Tukaş domates salçası 36.90 TL Tarsüt İzmir tulum peyniri 64.90 TL TK tuzsuz tereyağı 82 TL Tarsüt yöresel peynir çeşitleri 37.90 TL TK süzme peynir 39.95 TL TK yeşil mercimek 29.90 TL TK tiryaki siyah Çay 69.90 TL TK Demlik poşet siyah çay 17.90 TL TK Türk kahvesi 41.90 TL TK geleneksel tarhana 35.90 TL Aynes kaymaksız yoğurt 42 TL
TKS yoğurt 42 TL Aynes beyaz peynir 46 TL Aynes yağlı süt 17.50 TL Aynes ayran 19.50 TL Has Erzincan tulum peyniri 79.90 TL Çaykur Rize turist siyah çay 39.90 TL Kaffka kahve çeşitleri 19.90 TL TK pastırma 59.75 TL ASR işkembe çorbası 44.90 TL Çorum bld. Kavurma 330 TL Superfresh rulo börek 25.90 TL TK salamura yeşil zeytin 69.90 TL Kaanlar yağlı salamura siyah zeytin 68.50 TL Kaanlar zeytin 58.50 TL Kızılay Ramazan Şerbeti 12,45 TL Kızılay Gazoz 28,90 TL Lipton İce Tea Aromalı İçecek 23,90 TL TK Limonata 9,90 TL Avşar Doğal Maden Suyu 16,90 TL Coca- Cola Ve Fanta 29 TL Elit kağıt havlu 39.90 TL Elit peçete 11.90 TL Clea ıslak havlu 15.50 TL Cook pişirme kağıdı 10.90 TL Gülçiçek gülsuyu 47.90 TL Mayıslo puf mendil 12.90 TL Solo tuvalet kağıdı 124.95 TL Gün Kurusu Kayısı 39,90 TL Kuru Üzüm 26,90 TL Kuru Üzüm Çekirdeksiz 42,90 TL Kelebek Ceviz İçi 52,90 TL Kabuklu Ceviz 67,50 TL Kuru Dut 39,90 TL Çifte Kavrulmuş Fındık 68,90 TL TK İç Badem Naturel 79,90 TL Tunus Hurma 16,90 TL Peyman Bahçeden Hurma 34,90 TL