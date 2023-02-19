Aktüel
19 Şubat 2023 - 22:45

Ramazan ayı öncesi dev kırmızı et indirimi! Bu market 100 TL'den ucuza satıyor

Son zamanlarda en çok artış gösteren ürünlerden olan et fiyatları ile ilgili yapılan kampanyalar devam ediyor. Peki hangi markette et fiyatları 100 TL altına düştü? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
19 Şubat 2023 - 22:45
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Ramazan ayı öncesi dev kırmızı et indirimi! Bu market 100 TL'den ucuza satıyor
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Marketler müşterilerin daha rahat alışveriş yapabilmesi için kampanyalarına devam ederken o marketten et ve et ürünleri ile ilgili büyük bir kampanya geldi. Kampanyaya göre et ve et ürünleri 100 TL ve altına satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Et ve Süt Kurumu tarafından verilen müjdeye göre et ve et ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Ocak ayında devam eden fiyat sabitleme kampanyası Şubat ayında da devam edeceği şeklinde paylaşıldı. Et ve Süt Kurumu kapsamında satılan et ve et ürünleri fiyatları en uygun şekilde müşteriye sunulurken fiyatlar ve ürünler şu şekilde belirlendi;



Et ve Et Ürünlerinde Büyük İndirim

-Dana kıyma 89 TL

-Dana kuşbaşı 99 TL

-Kuzu gerdan 84 TL

-Dana pratik kıyma 121 TL

-Kuzu but 107 TL

-Dana biftek rosto 134 TL

-Gövde kuzu 96 TL

-Dana kontrfile 155 TL'den satılacak.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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