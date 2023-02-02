Et ve Süt Kurumu tarafından Ramazan öncesi uygun fiyatlar ile ürünler sunulacak.
Finans
02 Şubat 2023 - 21:45
Ramazan ayı sonuna kadar o ürünlere tek kuruş zam yok! Yüz güldüren karar açıklandı
Ramazan ayı yaklaşırken Et ve Süt Kurumu'ndan vatandaşın cebine yarayacak fiyatlar geliyor. Hem vatandaşa hem üreticiye yaratacak hamlenin detayları haberimizde...
Finans
02 Şubat 2023 - 21:45
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ET FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA KARARI! Ramazan ayının başlangıcına çok az bir süre kala, Türkiye'nin et fiyatlarının istikrarını sağlamak için Et ve Süt Kurumu tarafından müjdeli bir haber verildi. Son dönemlerde et fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ederken, Et ve Süt Kurumu, vatandaşların ramazan hazırlıklarını kolaylaştırmak için gerekli adımları attı. Kurum tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, ramazan için hazırlık yapanlar için üreticilerin üretim maliyetleri göz önüne alınarak, piyasaya taze karkas et satışı yapılmasına karar verildi. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu satış mağazalarında ve Tarım kredi Birlik Marketlerinde ekonomik fiyatların yeterli düzeyde olduğu, ürün arzı için de gerekli tedarik sürecinin tamamlandığı belirtildi. Bu karar, vatandaşların et fiyatlarının istikrarını sağlamasına yardımcı olacak ve ramazana özel hazırlıklarını kolaylaştıracak.
ET FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA KARARI! Ramazan ayının başlangıcına çok az bir süre kala, Türkiye'nin et fiyatlarının istikrarını sağlamak için Et ve Süt Kurumu tarafından müjdeli bir haber verildi. Son dönemlerde et fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ederken, Et ve Süt Kurumu, vatandaşların ramazan hazırlıklarını kolaylaştırmak için gerekli adımları attı. Kurum tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, ramazan için hazırlık yapanlar için üreticilerin üretim maliyetleri göz önüne alınarak, piyasaya taze karkas et satışı yapılmasına karar verildi. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu satış mağazalarında ve Tarım kredi Birlik Marketlerinde ekonomik fiyatların yeterli düzeyde olduğu, ürün arzı için de gerekli tedarik sürecinin tamamlandığı belirtildi. Bu karar, vatandaşların et fiyatlarının istikrarını sağlamasına yardımcı olacak ve ramazana özel hazırlıklarını kolaylaştıracak.
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