Ramazan ayı sonuna kadar o ürünlere tek kuruş zam yok! Yüz güldüren karar açıklandı

ET FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA KARARI! Ramazan ayının başlangıcına çok az bir süre kala, Türkiye'nin et fiyatlarının istikrarını sağlamak için Et ve Süt Kurumu tarafından müjdeli bir haber verildi. Son dönemlerde et fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ederken, Et ve Süt Kurumu, vatandaşların ramazan hazırlıklarını kolaylaştırmak için gerekli adımları attı.





TWİTTER ÜZERİNDEN DUYURULDU!

HEM ALIŞVERİŞ KOLAYLAŞACAK, HEM ÜRETİCİ KORUNACAK

Et ve Süt Kurumu tarafından Ramazan öncesi uygun fiyatlar ile ürünler sunulacak.Kurum tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, ramazan için hazırlık yapanlar için üreticilerin üretim maliyetleri göz önüne alınarak, piyasaya taze karkas et satışı yapılmasına karar verildi. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu satış mağazalarında ve Tarım kredi Birlik Marketlerinde ekonomik fiyatların yeterli düzeyde olduğu, ürün arzı için de gerekli tedarik sürecinin tamamlandığı belirtildi. Bu karar, vatandaşların et fiyatlarının istikrarını sağlamasına yardımcı olacak ve ramazana özel hazırlıklarını kolaylaştıracak.Et ve Süt Kurumu, bu kararının vatandaşların hem alışverişlerini kolaylaştıracağını hem de üreticilerin korunmasını sağlayacağını belirtti. Böylece kurum bu kararı ile vatandaşların et alışverişlerini kolaylaştırmaya çalışıyor. Kurum tarafından alınan bu karar, vatandaşların et fiyatlarının istikrarını sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların ramazana özel hazırlıklarını kolaylaştırarak, Et ve Süt Kurumu tarafından alınan bu karar, tüketicilerin ve üreticilerin korunmasına da önemli bir katkı sağlayacak.