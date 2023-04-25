Ramazan Bayramı Gülşen'e yaradı! Konserler geliri rekor kırdı..













Şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla herkesin beğenisini kazanan Gülşen, uzun süredir gündemin öne çıkan isimlerinden biri. 30 Nisan 2022'de İstanbul'da verdiği bir konserde ünlü şarkıcı İmam Hatiplilere yönelik sözler sarfetmiş ve İstanbul Başsavcılığı, Gülşen hakkında "kin ve düşmanlığa tahrik veya hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.Tutuklanarak cezaevine konulan Gülşen, tutukluluğunun 4. gününde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzun yıllar ailesiyle birlikte yurt dışında olan Gülşen'in Ramazan Bayramı için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Gülşen, Ramazan Bayramı'nda kazandığı performans ücretleriyle dikkatleri üzerine çekti.Bayramın ilk gününde İstanbul'da, ikinci gününde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seyirci karşısına çıkan şarkıcı, kostümleri ve performanslarıyla kendisini izlemeye gelenleri büyüledi.Gülşen'in iki sahneden toplamda 4.5 milyon TL para aldığı söyleniyor. ir süre yurt dışında kalan şarkıcının hem İstanbul hem de KKTC'deki performanslarına özel bir repertuar hazırladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.