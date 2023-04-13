Ramazan Bayramı'nda trafik tedbirleri genelgesi! İç İşleri Bakanlığı 81 ile gönderdi..

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçleriyle birlikte alınan ve ülke genelinde ramazan bayramlarında uygulanan önlemleri detaylandıran "2023 Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelgeyi 81 eyaletin valilerine gönderdi. Genelge kapsamında, sorumlu güvenlik ve jandarma bölgelerinde toplam 51.300 ekip ve 99.245 trafik personeli görev yapacak. Emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için "Bu Yolda Size Güveniyoruz" sloganlı afişler asılacak. İçişleri Bakanlığı, 81 eyaletin valilerine "2023 Ramazan Bayramı için trafik tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve tatil süresince alınacak trafik tedbirlerinin detaylandırıldığı genelge kapsamında, sorumlu güvenlik ve jandarma bölgelerine bağlı olarak toplam 51.300 ekip, 99.245 trafik birimi konuşlandırılacaktır. Ramazan ayında yollarda emniyet kemeri takmanın önemini vatandaşlara hatırlatmak için 'Bu yolda size güveniyorum' yazılı afişler asılı olarak yer alacak.
Bakanlık tarafından 81 eyaletin valilerine gönderilen genelge kapsamında, Ramazan Bayramı tatilinin 14 Nisan'dan itibaren eğitim ve öğretime ara verilmesine denk gelmesi nedeniyle karayollarında sıkışıklıkla mücadele için tedbirler alınıyor.
İç İşleri Bakanlığı genelgesinde alınan tedbirler şöyle:
13 helikopter ve 138 insansız hava aracı, trafik güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için 2.626 saat trafik kontrolü yapılacak Helikopter denetimlerinde özellikle; Niğde, Osmaniye ve Tekirdağ'ın yanı sıra Yalova ve Van eyaletlerine odaklanılacak.
99 BİN 245 TRAFİK PERSONELİ GÖREVDE OLACAK
Ramazan bayramı boyunca alınan trafik tedbirleri kapsamında, 7 bin 329 trafik ekibi/grubu, 14 bin 178 trafik polisi olmak üzere günlük toplam 51 bin 300 ekip/ekip, 99 bin 245 trafik polisi görevlerinin başında olacak. 36 polis/jandarma başmüfettişi ve 6 teftiş kurulu teftiş tim üyesi, çok sayıda kazanın yoğunlaştığı yollarda, kara noktalarda heyet ve halkın tedbirlerini kontrol etmek üzere görev verilecek. Yol kenarı denetim merkezinin organizasyonu 15 ekip tarafından yürütülecek. 44 kişilik 15 çalışma grubu, trafik polisi ekiplerini ve personelini yollarda denetlemek üzere görevlendirilecek. Şehirlerarası yolculuklarda 514 çalışan, 1.028 otobüsü haber
vermeden denetleyecek.
“BU YOLDA SANA ÇOK GÜVENİYORUZ” DENİLECEK"
Bayram sürecinde emniyet kemeri kullanım oranının yaygınlaştırılması için araçlarda emniyet kemerini kullanma önemi vurgulanacaktır. Denetim sırasında daha önce sunulan belgelerin yayaları bilgilendirme amaçlı dağıtılması, yerel TV kanallarında www.trafik.gov.tr internet adresi üzerinden kamu spotlarının yayınlanması ve uygun kanallarda 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganıyla afişler hazırlandı. Farklı afişlerinde yer alacağı güvenlik tedbirlerinde bu afişler yolcuların emniyet kemeri kullanımını artırmak için de bir hatırlatma görevi görecek. Özellikle ciddi kazaların meydana geldiği sorumlu yollarda “Bilinçli Olarak Algılanan Risk” geliştirmek için trafik ekiplerinin görünür olmasını sağlayacaktır. Trafik güvenliğinin artması için ekip araçlarının farları seyir halindeyken yanacak ve arkadaki araçların sürücülerini rahatsız etmemek için farların arka kısmındaki ed grubu söndürülecektir. Trafik ihlallerinin artmış olduğu ve dolayısıyla kazaların yoğunlaştığı alanlarda sürücünün kontrol duygusu artacaktır. "Model araç/trafik ekibi" ve "model çalışan/trafik aracı", "tehlike duygusu" etkisi altında fazla zamanlı araç kullanmamalarını sağlamak için güzergâha konulacak. Denetim sırasında sürücü ve yolcular saygı ve nezaket kurallarının çerçevesinde bilgilendirilecek ve en kısa sürede işlemler tamamlanacaktır. Tercüme ekibinin bulunduğu noktalarda sadece kusurlu araçlar değil, diğer araçların sürücüleri de durdurularak "doğrudan iletişim" kurulacak. Sürücüler, okul, yaya geçitleri ve kavşaklardan hızlanmamalı, aracın ön ve arka koltuklarında emniyet kemerlerini bağlamamalı, telefon görüşmesi yapmamalı, durmamalı, yürüyen veya geçmek üzere olan insanlara yol vermemelidir. Yakın durma, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve "dikkat ve konsantrasyonlarını" dağıtmamaları, her iki saatte bir on dakikalık mola vermeleri talimatı verilecek.
KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU İLK 20 GÜZERGÂHTA TEDBİRLER ARTIRILACAK
Son üç yılda tatil sezonunda birçok kazanın meydana geldiği tespit edilen lk 20 güzergahta tedbirler daha verimli ve yoğun bir şekilde planlanacak. Bu arada ekipler doğrudan birbirlerine atanacak. Tatil boyunca, özellikle trafiğin yoğun olduğu günlerde (başlangıç ve bitiş), tatilin bittiği günlerde, helikopter, drone ve insansız uçaklardan trafik kontrol ve düzenleme faaliyetleri maksimumda kullanılacaktır.
OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN UYUMAMI DURUMDA OLMALARI HALİNDE ARAÇTAN ÇIKMASI ZORUNLU OLACAK
Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı konsantrasyon kaybının yanı sıra gece 02.00-08.00 arası ölümlü trafik kazaları ve binek araçlara bağlı kişisel yaralanmaların bir telaş halinde meydana geldiği saatlerde sürücülerin günün ilk ışıklarında uykulu olması riski artırıyor. Bu kapsamda Gerekli kontroller ve bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, otobüslerde emniyet kemerinin takılı olup olmadığının kontrol edilmesine odaklanılarak, yolculara “araçla ilgili bir trafikte aracın devrilmesini veya araçtan fırlamasını önlemek için emniyet kemerinin nasıl takılacağı” anlatılacaktır. Sürücülere “araç kullanırken telefonla konuşmayın” talimatı verilecek. Motosikletlerde kask ve gözlük kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve çocuk koltuğu sistemleri ile diğer ulaşım araçlarında bilinçlendirme amacıyla eğitim ve test faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülecektir.
TRAFİĞİ KESİCİ ARAÇLAR YASAKLANACAK
Çocukların caddelerde veya sokaklarda olabilecekleri göz önünde bulundurularak, araç ve yaya kazalarının yaygın olduğu alanlarda uygunsuz bekleme/park yapılmasına izin verilmeyecek; Kaldırımlar, yaya geçitleri, kavşaklar, engelli rampaları önüne ve üzerine park eden araçlar derhal kaldırılacaktır. Modifiyeli araçların, uygun olmayan aydınlatma/egzoz ve dış ses sistemlerinin kullanılmaması için hedef alan ve zamanlarda denetimler yapılacak ve tespit edilen araçların dolaşımları durdurulacaktır. Araç trafiği ile birlikte yaya trafiğinin artması beklenen mezarlık, mezarlık, alışveriş merkezi gibi yerlerde yaya güvenliğini sağlamaya yönelik görevlilerden gelen girdilerle ilave trafik tedbirleri uygulanacaktır.