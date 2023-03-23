Ramazan Bayramı'ndan önce BİM'e koşun! Bu fiyatlara bir daha bulamazsınız: 3 litresi 24,90 TL'ye düştü!

Vatandaşlar fahiş şekilde artış gösteren raf fiyatları sebebiyle market alışverişlerini yapmadan internet üzerinden kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Peki hangi markette hangi ürünler indirime girdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O MARKETTEN BÜYÜK KAMPANYABüyük zincir marketler vatandaşın avantajlı şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla sık sık kampanya düzenliyor. Bir haber de BİM'den geldi. BİM 28 Mart aktüel ürünlerinde birçok farklı kategoride büyük indirim uygulanacak. İndirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;
-Gündoğdu marka 700 gram tereyağı 125 TL -Cem marka 800 gram siyah zeytin 69.50 TL -Lezita marka 2'li 800 gram piliç salam 49.50 TL -Superfresh marka 1 kilogram çubuk patates 44.50 TL -Jomara marka 400 gram hurma 64.50 TL -Seğmen marka 1 kilogram reçel 49.50 TL -Serel marka 500 gram tahin 44.50 TL -Tariş marka 640 gram dut, harnup, hurma pekmez özü 43.50 TL -Simbat marka 200 gram bademli çikolatalı hurma 37.50 TL -Nescahe 16'lı latte ve latte bardağı 43.75 TL -Cola Turka 3 litre koal 24 TL -Tamek marka 1 litre meyve suyu çeşitleri 16.50 TL -Lipton marka 20'li siyah çay 15.50 TL -Sırma marka 1 litre maden suyu 13.50 TL -Keyifçe marka 150 gram badem içi 29.50 TL -Eti marka 350 gram kuru meyveli müsli 27.50 TL -Simbat marka 150 gram soslu karışık kuruyemiş 18.50 TL -Çerezza marka 150 gram mısır çerezi 18.75 TL -Patito marka 200 gram patates cipsi 18.50 TL -Dr. Oetker marka 3'lü 450 gram sakızlı muhallebi, 3'lü 387 gram tavuk göğsü 22.75 TL -Dr. Oetker 143 gram supangle 12.25 TL -Toblerone marka 400 gram çikolatalı kek 89.75 TL -Milkam arka 400 gram çikolata fındıklı kek 89.75 TL -Sinangil marka 400 gram fıstıklı soğuk kadayıf 69.75 TL -Algida marka 500 ml Maraş usulü dondurma 54.50 TL -7Days marka 5'li 48 gram kruvasan 22.50 TL -Ülker marka 8'li kremalı bisküvi 29.50 TL -Centro marka 12'li 20 gram kremalı bisküvi 24 TL -Biskrem marka 3'lü 100 gram kremalı bisküvi 21 TL -Tadelle marka 5'li 35 gram çikolatalı gofret 21.50 TL -Ülker marka 3'lü 100 gram saklıköy kremalı bisküvi 19.50 TL -Biscolata Mood 125 gram 19.50 TL -Ülker marka 180 gram Dankek portakallı kek 19.50 TL -Wanted Bumba marka 4'lü hindistan cevizli bar 17.50 TL -Topi Tanem marka 80 gram nohut unlu draje 14.50 TL -Browni Intense marka 50 gram 3'lü dolgulu kek 13.50 TL -Twix Extra marka 75 gram çikolatalı karamelli bar 11.50 TL -Torku marka 100 gram kremalı bisküvi 7.50 TL -Torku marka 100 gram baharatlı kraker 5.75 TL -Torku marka 100 gram peynirli kraker 5.75 TL