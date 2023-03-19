Ramazan bayramına özel kallavi kampanya! Bayram alışverişi için 300 TL para hesaba yatırılacak: Yapılması gereken tek bir işlem var!







Kampanya şartları neler?







Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, banka kartı olanlara totalde 300 lira verileceğini duyurdu. 30 Nisan 2023 gününe dek geçerli olan kampanyada "Bankkart ile anlaşmalı Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri üye işyerlerimizde tek seferde yapacağınız 300 TL ve üzeri her alışverişinize 30 TL toplamda 300 TL Bankkart Lira" ifadeleri kullanıldı.12-30 Nisan 2023 günlerinde geçerli olan kampanyaya, Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr'den ya da RAMAZAN yazıp 4757'ye SMS atarak başvurmak mümkün. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların alışverişten evvel başvuruda bulunmaları şarttır. Başvuruda bulunan müşteriler bu süre zarfında Bankkart kullanarak market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye iş yerlerinden bir defada gerçekleştirecekleri 300 lira ve üstü tüm alışverişlerde 30 lira, totalde ise 300 lira Bankkart Lira kazanacaklar. Bunun için işlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan gerçekleştirilmesi gereken koşullar arasındadır. Aynı gün içinde aynı iş yerinden gerçekleştirilecek işlemlerden yalnızca birincisi kampanya kapsamındadır. E-ticaret işlemleri ise kampanya kapsamına girmemektedir. Koşulları sağlayan müşterilerin kartlarına Bankkart Liralar anında aktarılacaktır. Her bir müşteri kampanya sürecinde maksimum 300 Bankkart Lira kazanabilir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kullanılarak gerçekleştirilen işlemler kampanya kapsamında değildir. Sadece asıl karta sahip müşteriler kampanaya katılabilir. Karta yüklenen paralar, nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri kampanya kapsamında değildir. Kampanya sürecinde iade yapılırsa verilen Bankkart Liralar da iade edilir. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira yoksa bu durumda kalan miktar hesap özetine borç olarak aktarılır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya şartlarının tümünde değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.