Ramazan bitmeden paranızı alın! Ziraat Bankası'na kayıtlı kredi kartı olanlara müjde: 300 TL para iadesi yapılacak!







ZİRAAT BANKASI'NDAN RAMAZAN KAMPANYASI: 300 TL BAYRAM HEDİYESİ







ZİRAAT BANKASI BAYRAM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?





Ziraat Bankası, müşterilerine Ramazan Bayramı öncesinde ekonomik destek sağlamak amacıyla yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında Ziraat Bankası müşterileri, Ramazan alışverişleri için kullanabilecekleri Bankkart Lira ödül kazanacaklar. Detaylar haberimizde... Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik sunduğu özel kampanyalarla finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Ramazan Bayramı öncesinde başlattığı Bankkart Lira ödül kampanyası, müşterilerin bayram alışverişlerini daha rahat yapmalarına olanak sağlayacak. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterilerine ekonomik destek sağlama konusunda kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Ziraat Bankası'nın müşterilerine yönelik sunduğu avantajlı kampanyaları, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere büyük kolaylık sağlamaktadır.Ziraat Bankası, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunduğu özel kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerine özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında Bankkart sahiplerine 300 TL değerinde Lira ödül kazandıracak. Bu kampanya ile müşterilerin Ramazan Bayramı alışverişlerine destek sağlanacak ve bütçeleri rahatlayacak. Ziraat Bankası, müşteri odaklı yaklaşımıyla finansal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaya devam ediyor ve müşterilerine avantajlı kampanyalarla destek oluyor.Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu yeni kampanya, Ramazan Bayramı alışverişlerine destek sağlarken aynı zamanda müşterilerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kampanya kapsamında müşterilerin Bankkartlarına yüklenecek olan 300 TL değerindeki Bankkart Lira ödülü, market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinde yapacakları alışverişlerde kullanılabilecektir. Ziraat Bankası'nın kampanyaları ile müşterilerine sunduğu avantajlar, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ziraat Bankası müşterileri, 17 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri ramazan alışverişlerinde kullanabilecekleri 300 TL değerinde Bankkart Lira ödülü kazanacaklar. Kampanyaya katılım için Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Ayrıca RAMAZAN yazıp 47-57'ye SMS göndermek de kampanyaya katılmak için yeterli olacaktır. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin alışveriş öncesinde kampanyaya katılım sağlamaları gerekmektedir. Kampanyaya katılan müşteriler, tek seferde yapacakları her 300 TL ve üzeri market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde 30 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı elde edeceklerdir. Ziraat Bankası, müşteri odaklı yaklaşımı ile finansal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaya devam etmektedir. Yeni kampanyası ile müşterilerinin bütçelerine katkı sağlamayı hedefleyen Ziraat Bankası, avantajlı kampanyaları ile de öne çıkmaktadır.Ziraat Bankası'nın Ramazan Bayramı kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin bazı şartları göz önünde bulundurması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için ödeme işleminin Bankkart anlaşması bulunan üye işyerlerinden ve Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Ayrıca kampanyaya katılım sağlamadan önce müşterilerin kampanya koşullarını incelemesi önem taşıyor. Örneğin, kampanya müşteri bazında olduğu için bir müşteri kampanya süresi boyunca en fazla 300 TL Bankkart lira kazanabilir. Ayrıca Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak her türlü işlemler kampanyaya dahil edilmiyor. Kampanya boyunca yapılan işlemlerin iade edilmesi halinde ise kazanılan Bankkart Liralar müşteriden geri alınacaktır.