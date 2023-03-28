Ramazan'da bu besinlerden uzak durun, evinize dahi sokmayın! Canan Karatay'dan sahur ve iftar için ilaç gibi uyarılar... Dikkat etmeyen çok üzülecek













Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda tavsiyeler vermeye devam ediyor. İftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Karatay, önemli bir konuya dikkat çekti ve uyardı! Ramazan ayında tüketilmesi gereken besinlerin yanı sıra hangi besinlerden uzak durulması gerektiği konusunda da bilgi veriyor. Sebze, yumurta, peynir, yoğurt ve et gibi besinlerin sıklıkla tüketildiği bu ayda, hangilerinin yararlı, hangilerinin zararlı olduğunu öğrenmek için Karatay'ın uyarılarına kulak verin.Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutanların iftar ve sahurda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Sağlıklı bir beslenme için su tüketiminin önemine vurgu yapan Karatay, sahurda mutlaka su içilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca iftar ve sahurda tüketilmesi gereken besinlere de dikkat çeken Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle yumurta, peynir ve yoğurdu öneren Karatay, çorba tüketiminin de önemli olduğunu söyledi. Ancak, hazır çorbalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbaların tüketilmesi önerisinde bulundu. Canan Karatay, markette satılan katkı maddeli ürünlere de dikkat çekti. Raf ömrünü uzatmak için koruyucu kimyasallar kullanılan paketli ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirten Karatay, özellikle genç nüfusun bu tür ürünlerden uzak durması gerektiğini ifade etti. Kimyasalların genç nüfus üzerindeki etkisine dikkat çeken Karatay, müsilaj etkisi nedeniyle menopoz ve kısırlık yaşandığını da vurguladı. Aynı zamanda Karatay, özellikle Ramazan ayında sıkça karşılaşılan baş ağrısı sorununun su ve tuz eksikliği nedeniyle oluştuğuna dikkat çekti. Bu nedenle, oruç açıldığında mutlaka bir bardak su tüketilmesi gerektiğini belirtti. Karatay, sağlıklı bir yaşam için sentetik ve kimyasal içerikli gıdalardan uzak durulması gerektiğini de vurguladı. Meme ve prostat kanseri gibi sağlık sorunlarına yol açan sebepleri tek tek belirten Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu da söyledi. Ayrıca Karatay, günümüzde artan sağlık sorunlarının büyük ölçüde gıdaların etkisiyle olduğunu belirterek, sağlıklı beslenmenin önemine değindi. Son olarak Karatay, internet üzerinde gördüğü bir fotoğraftan bahsetti ve insanların son yıllarda giderek şişmanladığına dikkat çekti.