Ramazan'da bunları sakın mutfağınıza sokmayın! Zararını Canan Karatay açıkladı: Orucu zehir ediyor!













BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

İFTARDA SAKIN TÜKETMEYİN

İftar ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay'ın önerileri dikkatleri çekti. Ramazan ayında beslenme ön planda tutulurken 1 ay boyunca uzak durulması gerekenler açıklandı. 1 ay süresinde çorba, yumurta, sebze, peynir, yoğurt ve et besinlerini sıklıkla tüketilirken hangilerinin zararlı ve yararlı oldukları merak konusu oldu. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutan kişilere çeşitli uyarılarda bulunurken su içmenin öneminde değindi. Sahurun mutlaka yapılması gerektiğini belirten Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizerken yumurta, süt ve et tüketilmesi gerektiğini duyurdu.Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini savunan uzman isim uykundan uyandığımızda ılık bir bardak su içmemiz gerekti gibi orucunda su ile açılmasının öneminde değinildi. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Fakat bu durumda akla gelen hazır çorbalardan uzak durulması gerekir. Mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, tarhanaların tüketilmesi daha faydalı. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık iç feahalatırken uzun süre boş kalan midemizi korumak adına çorbanın çok sıcak ya da çok soğuk olmasına dikkat edilmesi gerekir.Canan Karatay, ramazan boyunca markette satılan katkı maddeli ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtirken katkı maddesi konulan ömrü uzasın gibi korucuyu kimyasallar resmen bomba etkisi yarattığının altı çizildi. Genç nüfusun hepsinin hasta olduğunu söyleyen Karatay, kimyasal maddelerin genç nüfus tarafından daha çok tüketilmesi üzerine kısırlık, menopoz olayları da çoğaldı. Ramazan ayında baş ağrılarının temel nedeni ise su ve tuz eksikliği olduğuna vurgu yapıldı.Sahurda yumurta yenmesi gerekirken besin değerinin yüksek olmasından kaynaklı tereyağına kırılan ya da menemen yapıldığında güçlü besin haline gelir. Yağsız protein bir işe yaramazken iftar sofralarında ise hazır çorbayı sakın tüketmeyin uyarıları yapıldı.