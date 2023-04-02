Ramazan'ı fit bitirmek isteyenlere altın öneri! Sahurda bunu yiyerek 5 kilo verebilirsiniz







ORUÇ TUTARKEN KİLO VERMEK MÜMKÜN







Ramazan Ayı sürecinde oruç tutan insanlar kilo vermenin yollarını da araştırıyor. Peki kilo vermek için hangi yöntemler izlenmelidir? Sağlıklı şekilde oruç tutarken nasıl kilo verilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzman isimler tarafından yapılan açıklamalar kapsamında Ramazan Ayı süresinde kilo vermek isteyen insanların şekerli gıdalardan uzak durması gerekiyor. Sahurdan iftara kadar aç kalan insanların sahurda yediği besinlerin lif içeren besinlerden oluşması kilo vermeye ve tok tutmaya yardımcı oluyor. Açlık süresi boyunca kan şekerinin düşüyor olması iftar saati geldiği zaman insanların karbonhidrat isteğini artırıyor. Bu sebeple şeker dengelemek için kompleks karbonhidrat tüketimi sağlanabiliyor. Basit karbonhidrat tüketimi sayesinde besinler kana daha hızlı karışıyor ve kan şekeri yükseltip hızla geri düşüyor. Düştüğü zaman insanlar tekrar karbonhidrat ihtiyacı duyuyor ve insanlar tatlı krizine giriyor. Bu sebeple kilo vermek isteyen kişilerin kalorilerini azaltması gerekiyor. Ramazan Ayı'nda oruç tutarken kilo vermek isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar uzman diyetisyenler tarafından şu şekilde açıklandı;-İlk olarak sahur yapılırken beyaz ekmek, şeker, şekerli besin, bal, meyve, kahvaltılık gevrek gibi basit karbonhidrat tüketimi yapılmamalı ve uzun süreli tok tutmaya yarayacak esmer ekmek, yulaf, sebze gibi lifli besinler tüketilmeli. -Vücudun doğru şekilde çalışarak kas kaybı olmaması için yeterli proteinin tüketilmesi gerekiyor. -Yumurta, peynir, süt, süt ürünü, çiğ kuruyemiş gibi besinlerle sahur başlamalı. Karbonhidratların sonra tüketilmesi gerekiyor. Protein insana tokluk hissi vereceği için kişi karbonhidratı daha kısıtlı olarak tüketir. -Sahur yapıldıktan sonra hemen yatılmaması gerekmektedir, 15-20 dakika dinlenmek en sağlıklısı olacaktır. -Yeterli şekilde uyku almak metabolizma için önemlidir. Yetişkin bir kişinin ortalama 6-8 saat uyuması gerekmektedir. Zamanı dışında da kaliteli uyku önem taşımaktadır ve kafein tüketimi uyku kalitesini düşürerek 10 saat vücuttan atılmamaktadır. Bu sebeple akşam saatlerinde çok fazla kahve tüketimi yapılmamalıdır. Özellikle Ramazan Ayı süresince akşam saatlerinde kahve tüketimi yerine açık çay tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. -Oruç süresince yeterli miktarda su tüketimi de metabolizma için önemlidir. Yetişkin bir kişinin kilosu başına 35 ml su tüketmesi gerekmektedir. -Oruç tutarken gün içinde hareketsiz kalmamak gerekmektedir. Hareketsiz kalmak enerji harcamasını azaltır ve az şekilde yemek yense bile kilo almaya sebep olabilir. -İftarın su ve çorba ile başlayıp, 10-15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmek şekerin dengelenmesini sağlayacaktır. -Sahurda alındığı gibi iftar saatinde de yeterli şekilde protein alımı sağlanmalı ve et, tavuk, balık, baklagil, yoğurt, ayran gibi besinler tercih edilmelidir. -İftar ve sahur arasında ara öğün yapılması da öneriliyor. Günlük meyve tüketimi ara öğün sırasında yapılabilir. Ancak meyveler de kan şekerini hızlı şekilde yükseltip düşüreceği için çiğ kuruyemiş, süt, süt ürünleri ile beraber tüketilebilir. -Ramazan Ayı süresince en çok tüketilen besinlerden biri de tatlılar. Eğer tatlı tüketimi olacaksa sütlü tatlı tercih edilmeli ancak her gün tüketilmemesi öneriliyor. Eğer o gün tatlı tüketilecekse akşam yemeğinde pilav, makarna, ekmek, patates tüketilmemesi gerekiyor. Tatlı tüketilen günler meyve de tüketilmemesi gerekmektedir. Bu da karbonhidratların azalmasına ve kilo kaybının desteklenmesine yardımcı olur.