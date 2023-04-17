GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 13:20

Ramazan'ın 26.gününe özel ana yemek tarifi! Farklı tarif arayışında olanlara bohça kebabı

İftarda ne yapsam? sorusuna yanıt arayanlara lezzetli ve enfes bohça kebap tarifi geldi. Davet sofralarının vazgeçilmez hali gelecek bu tarif için tarif arayışları başladı. Ramazan'ın 26. gününe özel bohça kebap tarifi ve malzemeler haberimizde.

GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 13:20
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Ramazan'ın 26.gününe özel ana yemek tarifi! Farklı tarif arayışında olanlara bohça kebabı


Ramazan ayının son haftasına giriş yapılırken bayrama sayılı günler kala iftarda neler yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bugün ne pişirsem? sorusuna yanıt arayanların imdadına bu tarif geldi. İşte, Ramazan'ın 26.gününe özel bohça kebap tarifi.

MALZEMELER

1.5 su bardağı süt



2 adet yumurta

4-5 kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

500 gr kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

2 adet domates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

1.5 su bardağı sür

1.5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Kaşar peyniri

Bohça kebabı

YAPILIŞI

Ana yemeğe krep yapımıyla başlarken öncelikle süt, yumurta, sıvı yağ, un ve tuz eklenerek karıştırılır. Hazırlanan karışım krep tavasını alarak arkalı önlü pişirilir ve bu işlem harç bitene kadar devam eder.

Kuşbaşı etleri tencereye alınarak suyunu çekene kadar pişirilir. Suyunu çeken etler üzerine domates, biber, soğan ve bezelyeler eklenir. Domates suyunu çekmeye yakın baharatlar ilave edilir pişen etler ocaktan alınır.

Krep bir kasenin içerisine yerleştirilerek içerisine iç harç koyularak kapatılır. Yağlanmış fırın tepsisine alınan bohçalar üzerine beşamel sosunda dökerek 200 derecelik fırına verilir. Beşamel sos kızardıktan sonra fırından alınarak servis edilir. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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