Ramazan kolileri görücüye çıktı! 16 parça temel ihtiyaç ürünü o markette yok fiyatına satılacak!













ÜRÜN İÇERİĞİ

Ramazan Bayramından önce marketler Ramazan Erzak Kolilerini satışa çıkarmaya başladı. Bizim Toptan Marketin internet sitesinde, 15 Çeşit / 16 Parçadan oluşturulan kolinin fiyatınının ne kadar olduğu duyuruldu. Bu kapsamda, 16 parçanın bulunduğu bu paket markette 379,88 liraya satışa çıkacak.Ramazan Erzak Kolisi (15 Çeşit / 16 Parça)Besler Ayçiçek Yağı 1 L - 1 Adet Sinangil Un 1 Kg - 1 Adet Besler Toz Şeker 1 Kg - 1 Adet Saray Tuz 750 g - 1 Adet Ülker Bizim Makarna İnce Uzun 500 g - 1 Adet Ülker Bizim Makarna Arpa Şehriye 500 g - 1 Adet Tat İthal Pilavlık Pirinç 1 Kg - 1 Adet Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg - 1 Adet Tat Kırmızı Mercimek 1 Kg - 1 Adet Tat Nohut 8mm 1 Kg - 1 Adet Besler Domates Salçası 830 g - 1 Adet Obaçay Karadeniz Çayı 500 g - 1 Adet Tunas Kakaolu Fındık Kreması 350 g - 1 Adet Kent Boringer Şehriyeli Tavuk Çorbası 54 g - 1 Adet M.Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin 500g - 1 Adet Aytaç Çilek Reçeli 380 g - 1 Adet