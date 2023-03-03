Aktüel
03 Mart 2023 - 07:30

Ramazan kolileri görücüye çıktı! 16 parça temel ihtiyaç ürünü o markette yok fiyatına satılacak!

16 parçadan oluşan paket bu markette 379,88 Türk Lirasından satışa çıkarılıyor. Bu çerçevede pakette ayçiçek yağı, pirinç, şeker, bulgur, zeytin ve daha pek çok ürüne yer verilmektedir. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Aktüel
03 Mart 2023 - 07:30
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Ramazan kolileri görücüye çıktı! 16 parça temel ihtiyaç ürünü o markette yok fiyatına satılacak!
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Ramazan Bayramından önce marketler Ramazan Erzak Kolilerini satışa çıkarmaya başladı. Bizim Toptan Marketin internet sitesinde, 15 Çeşit / 16 Parçadan oluşturulan kolinin fiyatınının ne kadar olduğu duyuruldu. Bu kapsamda, 16 parçanın bulunduğu bu paket markette 379,88 liraya satışa çıkacak.

ramazan kolisi



Ramazan Erzak Kolisi (15 Çeşit / 16 Parça)

ÜRÜN İÇERİĞİ

Besler Ayçiçek Yağı 1 L - 1 Adet

Sinangil Un 1 Kg - 1 Adet

Besler Toz Şeker 1 Kg - 1 Adet

Saray Tuz 750 g - 1 Adet

Ülker Bizim Makarna İnce Uzun 500 g - 1 Adet

Ülker Bizim Makarna Arpa Şehriye 500 g - 1 Adet

Tat İthal Pilavlık Pirinç 1 Kg - 1 Adet

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg - 1 Adet

Tat Kırmızı Mercimek 1 Kg - 1 Adet

Tat Nohut 8mm 1 Kg - 1 Adet

Besler Domates Salçası 830 g - 1 Adet

Obaçay Karadeniz Çayı 500 g - 1 Adet

Tunas Kakaolu Fındık Kreması 350 g - 1 Adet

Kent Boringer Şehriyeli Tavuk Çorbası 54 g - 1 Adet

M.Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin 500g - 1 Adet

Aytaç Çilek Reçeli 380 g - 1 Adet

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