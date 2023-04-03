Ramazan koliniz e-Devlet'ten gelecek! Başvurular patladı: Ücretsiz paket eve kadar geliyor!







E DEVLET ÜZERİNDEN YARDIM KOLİ BAŞVURUSU







Ramazan kolisi yardımları başlarken e devlet sisteminden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru detayları belli oldu. Arama butonuna Ramazan kolisi yardım başvuruları yazılarak işlemler tamamlanır.Teknolojik alan üzerinden yapılan yenilikler ve gelişmelerle beraber e devlet sistemi üzerinden bütün işlemler gerçekleştirilir. Ramazan ayında yapılan yardım kolileri için başvurular TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanır. TC vatandaşı olan herkes 11 haneli kimlik numarasıyla sistem üzerinden başvuru yapılır.