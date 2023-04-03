Finans
03 Nisan 2023 - 15:30

Ramazan koliniz e-Devlet'ten gelecek! Başvurular patladı: Ücretsiz paket eve kadar geliyor!

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelişiyle beraber yardım kolileri için başvurular başladı. Ramazan kolisi yardımları yapılırken kesintisiz devam edecek olan yardımlar için kimlerin başvuruda bulunabileceği merak konusu oldu. E devlet üzerinden Ramazan koli başvuruları için detaylar...

Finans
03 Nisan 2023 - 15:30
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Ramazan koliniz e-Devlet'ten gelecek! Başvurular patladı: Ücretsiz paket eve kadar geliyor!
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Ramazan kolisi yardımları başlarken e devlet sisteminden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru detayları belli oldu. Arama butonuna Ramazan kolisi yardım başvuruları yazılarak işlemler tamamlanır.

e devlet ramazan kolisi

E DEVLET ÜZERİNDEN YARDIM KOLİ BAŞVURUSU



Teknolojik alan üzerinden yapılan yenilikler ve gelişmelerle beraber e devlet sistemi üzerinden bütün işlemler gerçekleştirilir. Ramazan ayında yapılan yardım kolileri için başvurular TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanır. TC vatandaşı olan herkes 11 haneli kimlik numarasıyla sistem üzerinden başvuru yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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