Ramazan öncesi gıda yardımı başladı! İhtiyaç sahiplerine tam 700 TL gıda yardımı ödenecek: Başvuru ekranı açıldı

Ramazan ayına az bir zaman kala gıda yardımlarının başlayacağı duyuruldu. Gıda yardımından yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başlarken kimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi verildi. 700 besin yardımına e devlet üzerinden başvurular başladı. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardım içeriği ve şartlar haberimizde yer almaktadır.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMIA tipi (14 kg) koli 1-2 kişilik aileler,
B tipi (21,5 kg) koli 3-4 kişilik aileler, C tipi (28,5 kg) koli 5 ve üzeri kişilik ailelere yardım dağıtımı yapılıyor.