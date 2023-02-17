YAŞAM
17 Şubat 2023 - 23:59

Ramazan öncesi gıda yardımı başladı! İhtiyaç sahiplerine tam 700 TL gıda yardımı ödenecek: Başvuru ekranı açıldı

İhtiyaç sahibi ailelere destek haberi geldi. ramazan ayıyla beraber yapılacak gıda yardımlarının içeriği açıklandı. 3 farklı tipte olan yardım kolileri için başvuru şartları açıklandı. İşte, başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
17 Şubat 2023 - 23:59
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Ramazan öncesi gıda yardımı başladı! İhtiyaç sahiplerine tam 700 TL gıda yardımı ödenecek: Başvuru ekranı açıldı
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Ramazan ayına az bir zaman kala gıda yardımlarının başlayacağı duyuruldu. Gıda yardımından yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başlarken kimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi verildi. 700 besin yardımına e devlet üzerinden başvurular başladı. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardım içeriği ve şartlar haberimizde yer almaktadır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI

 A tipi (14 kg) koli 1-2 kişilik aileler,



B tipi (21,5 kg) koli 3-4 kişilik aileler,

C tipi (28,5 kg) koli 5 ve üzeri kişilik ailelere yardım dağıtımı yapılıyor.

Ramazan ayı gıda yardımı

GIDA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-TC vatandaşı olmak

-Sosyal güvencenin olmaması

-Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması

-65 yaşından büyük olmamak

-İhtiyaç sahibi olmak

-SGK üzerinden herhangi bir maaş almamak

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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