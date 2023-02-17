Ramazan öncesi gıda yardımı başladı! İhtiyaç sahiplerine tam 700 TL gıda yardımı ödenecek: Başvuru ekranı açıldı







VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI







GIDA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ramazan ayına az bir zaman kala gıda yardımlarının başlayacağı duyuruldu. Gıda yardımından yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başlarken kimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi verildi. 700 besin yardımına e devlet üzerinden başvurular başladı. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardım içeriği ve şartlar haberimizde yer almaktadır.A tipi (14 kg) koli 1-2 kişilik aileler,B tipi (21,5 kg) koli 3-4 kişilik aileler, C tipi (28,5 kg) koli 5 ve üzeri kişilik ailelere yardım dağıtımı yapılıyor.-TC vatandaşı olmak -Sosyal güvencenin olmaması -Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması -65 yaşından büyük olmamak -İhtiyaç sahibi olmak -SGK üzerinden herhangi bir maaş almamak