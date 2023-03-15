Ramazan öncesi koliler yola çıktı! Koli yardımı başvuru şartları duyuruldu!

2023 RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI…













RAMAZAN KOLİSİ YARDIMLARI…

RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI YAPAN KURUMLAR VE İSİMLERİ!

PEKİ NASIL BAŞVURU YAPILACAK ?

2023 yılı Ramazan kolisi yardımı başvurusu başladı . Ramazan öncesi bir çok kurum ve kuruluş ramazan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için adım attı. İhtiyaç sahibi vatandaşların da dört gözle bekledikleri bu yardım kolilerinin başvuruları açıldı. Peki başvurmayı düşünenler için şartlar var mı ? Kimler bu ramazan kolisinden yararlanabiliyor ? İşte detayları….2023 Ramazan kolisi yardımı başvuruları başladı ve Vatandaşların merakla bekledikleri nereye başvuru yapılacağı kesinleşti. Bir çok kurum ve kuruluş ramazan kolisi yapmaya başladı bile. Peki ramazan kolisi yardımlarına nasıl başvurulur Kimler yararlanabilir? Nereye başvurmak gerekiyor. Vatandaşların merak ettikleri tüm soruların cevaplarını sizler için hazırladık…Ramazan kolisi yardımı, belediyeler başta olmak üzere, büyükşehir belediyeleri ve şehirlerin ilçe belediyeleri tarafından veriliyor. Sadece belediyeler değil bir çok kurum da bu anlamda ramazan kolisi yardımlarına devam ediyor. Ramazan ihtiyaç kolilerinin içlerinde temel gıda maddeleri ve çeşitli yiyecekler bulunuyor. Sıvıyağdan prince şekerden peynir e kadar bir çok ürün ramazan kolilerinin içerisinde bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine erzak yardımlarının yanı sıra nakdi yardımlarda sürüyor. Bir çok kişi aynı zamanda nakdi yardımdan da yararlanıyor.Ramazan kolisi yardımı yapan pek çok kurum bulunmaktadır. Bunlar: • İl ve ilçe kaymakamlıkları, • İl ve ilçe belediyeleri, • İl ve ilçe valilikleri, • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, • Vakıflar Genel Müdürlüğü, • Kızılay, • Dernek Vakıfları, • Sosyal hizmetler, • Anadolu Halk ve Barış Platformu (Ahbap Derneği, • İHH Vakfı, • Umut Kervanı, • Yardım Eli Derneği, • Taha Derneği, • Merhamet Derneği, • Sivil Toplum Kuruluşları çeşitli Ramazan kolisi veya Ramazan kolisi adına nakdi para yardımı yapmaktadır.Ramazan kolisi yardımlarının nerelerde yapılacağı kadar nasıl yapılacağı da insanlar tarfından merak edilen bir konuydu. Bu konu ile ilgili olarak da yaptığımız araştırmalarda ramazan kolisi yardımı almak isteyen kişiler ikamet ettiği adresin bağlı olduğu belediye başkanlıklarına şahsen müracaat etmek durumunda. . İstanbul, Ankara, İzmir, başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında belediyeler ramazan kolisi yardımı yapıyor.