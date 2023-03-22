Ramazan öncesi market alışverişi yapacak olanlara müjde! O banka 600 TL alışveriş hediyesi veriyor: Bilenler 10 dakikada alıyor

Ramazan Ayı'na sayılı günler kala bankaların müşterileri için yaptığı alışveriş kampanyaları da hız kazandı. Peki hangi bankadan 600 TL ödeme alınacak? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
600 TL ÖDEME KAMPANYASIBankalar alışveriş kampanyalarında birbirleriyle yarışmaya devam ederken yüz güldürücü bir haber de İş Bankası tarafından müşterilerine verildi. Yapılan habere göre Maximum Kart aracılığıyla yapılan market alışverişleri sonrasında 600 TL puan kazanılacak. Şartları yerine getiren müşterilerin puanları 4 Mayıs tarihine kadar kartlara yüklenecek. Kampanyadan faydalanmak için ilk olarak Maximum Mobil ya da İşCep mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmak gerekiyor. Kampanya 20 Mart tarihinde başlayarak 30 Nisan tarihinde sona erecek. Anlaşmalı marketlerden tek seferde yapılan 400 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL, toplam 600 TL puan kazanma fırsatı verilecek. Katılım için mobil uygulama üzerinden Kampanyalar kısmına girerek katılmak gerekiyor.
Kampanya katılımları alışveriş yapmadan önce ya da sonra yapılabilmektedir. İş Bankası Maximum Kart, Maximiles, Privia kredi kartı, İş Bankası Bankamatik kartı, Maxipara kart ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilecek. Ticari kart, aidatsız kart, Maximum Fırsat kartı ve Maxipuan kullanımları, iptal işlemleri, iade işlemleri, farklı POS cihazlarından yapılan işlemler, farklı kategorilerdeki alışverişler ve e-ticaret alışverişleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Müşterinin kazandığı puanlar 4 Mayıs tarihine kadar karta yüklenecek ve 30 Haziran tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanya sürecinde kullanılan son kredi kartı Maximiless özellikli kart ise kazanılan puanlar Maximil'e dönüştürülebilecek. Maximiles karta yüklenen puanlar Avans Maximil olarak kullanılmayacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 600 TL puan kazanabilecek. 31 Mayıs tarihine kadar seçili kurumlara bağış yapan müşteriler de Pazarama Maxipuan kazanımı elde edecek. Bağış yapıldıktan sonraki ikinci gün puanlar hesaba yüklenecek. Bağış sonrası kazanılan puanların son kullanım tarihi 31 Temmuz tarihi olarak belirlendi. İş Bankası kartının açık olması durumunda puanlar yüklenilecek. Kazanılan puanlar tekrar bağış için kullanılabilecek. Bağış yaparak puan kazanmak için en yüksek sınır 1000 TL puan olarak belirlenmiştir. Ek kartlar ile yapılan alışverişler sonrasında da puan kazanımı sağlanacak, kazanılan puanlar asıl kartlara yüklenecek. Aynı gün içinde iki kez alışveriş yapılırsa yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil edilecek. Başka kampanya ile kampanya birleştirme yapılmayacak. İş Bankası kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.