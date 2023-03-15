Ramazan pidesi fiyatları iştahları kapattı! İl il yeni fiyatlar belirlendi: Görenler pideye küsüyor!













Ramazan ayı geldi ve fırınlar geleneksel Ramazan pidelerini satışa sunmaya başladı. Bir şehirde, pide gramajı ve fiyatı açıklandı. 330 gram ağırlığındaki pidenin fiyatı 10 lira olarak belirlendi, aynı fırında satılan 450 gram pidenin fiyatı ise 15 TL olacak. İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatları...Uşak'ta Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırınlar Ramazan pidelerini halka sunmaya başladı. Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın talebi üzerine Uşak Belediyesi ve Valilik tarafından kabul edilen fiyat düzenine göre bu yıl 330 gram pide 10 TL, 450 gram pide ise 15 TL olacak. Geçen yıllara kıyasla fiyatların oldukça yüksek olduğu göze çarpıyor. Önceki yıllarda Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 300-350 gram arasında pide üretirken, 2021 yılında tek tip üretilen 350 gram pide 4 TL, 2022 yılında ise 330 gram pide 6 TL'den satışa sunulmuştu. Belediye tarafından bu yılki pide fiyatlarının henüz açıklanmamış olması ise merak konusu. Belediye Encümeni tarafından belirlenecek fiyatların Başkan Mehmet Çakın tarafından kabul edilmesi bekleniyor.