Ramazan pidesi lüks oluyor! 1 ramazan pidesinin fiyatını duyan kulaklarına inanamayacak!

















Ankara'da Ramazan Pidesi Fiyatlarında Artış

Ramazan ayının 23 Mart Perşembe günü başlamasıyla birlikte Ramazan pidesi fiyatları pek çok kişi için merak konusu oldu. Türkiye'de iftar saatinde sıcak bir Ramazan pidesi alabilmek için fırınlarda sıra beklemek bir gelenek haline geldi. Ancak bu yıl Ankara'da Ramazan pidesi fiyatlarının ciddi oranda artması dikkat çekti.Ramazan pidesi Türkiye'de Ramazan geleneklerinin vazgeçilmez bir parçası. Fırıncılar fiyat artışına yol açan çeşitli faktörleri öne sürerken, pek çok vatandaş Ramazan ayında ekmeğin satın alınabilirliği konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. Geçen yıl, ramazan pidesinin 250 gramı 5 TL idi. Bu yıl, 300 gramı 10 TL. Yapılan zamdan hiç kimse memnun kalmadı. Fırıncılar, zammı un fiyatları, işçi ücretleri, doğalgaz ve enerji maliyetleri gibi artan maliyetlere bağladı.