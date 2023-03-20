Gelen bir son dakika haberine göre, vatandaşların merakla beklediği Ramazan pidesinin satış fiyatı belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan bir açıklamada Ramazan ayı boyunca üretilecek olan ramazan pidesinin fiyatı Türkiye genelinde 10 TL olacak. Federasyon başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde ramazan pidesinin 300 gram olarak üretileceğini ve satış fiyatının da 10'ye sabitlendiğini bildirdi. Balcı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl Türkiye genelinde en yüksek fiyat 300 gram 10 TL olacak. Kilogram fiyatı 33 TL."
GÜNDEM
20 Mart 2023 - 11:54
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu! 300 gramlık pide 10 TL..
Ramazan'a birkaç gün kala: "Bu yıl Ramazan Pidesi ne kadar?" şeklinde sorular gündemde yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama ise Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan geldi. Başkan Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesinin 10 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.
GÜNDEM
20 Mart 2023 - 11:54