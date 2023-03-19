Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak 4 yıl görev yapan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kurumdan ayrıldığını açıkladı. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma gerekçesi olarak yaşını gösterdi.
MEDYA
19 Mart 2023 - 15:45
Ramazan programının değişmeyen ismi Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar! 'Sınıra geldim' diyerek ayrılığı açıkladı!
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını açıkladı
MEDYA
19 Mart 2023 - 15:45