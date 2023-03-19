MEDYA
19 Mart 2023 - 15:45

Ramazan programının değişmeyen ismi Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar! 'Sınıra geldim' diyerek ayrılığı açıkladı!

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını açıkladı

MEDYA
19 Mart 2023 - 15:45
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Ramazan programının değişmeyen ismi Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar! 'Sınıra geldim' diyerek ayrılığı açıkladı!
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak 4 yıl görev yapan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kurumdan ayrıldığını açıkladı. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma gerekçesi olarak yaşını gösterdi.

Ayrılma Nedenleri

Hatipoğlu yaptığı açıklamada "4 yılı tamamladım ve yaş olarak da sınıra ulaştım" dedi. Üniversitenin Kurucu Rektörü olarak hizmet etme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu ifade eden Hatipoğlu, görev süresi boyunca kaydedilen ilerlemeden gurur duyduğunu belirtti. 



İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Ayrıldığını Açıkladı

Üniversitede Başlatılan Programlar

Hatipoğlu, 4 yıllık görev süresi boyunca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluşuna nezaret etti ve şu anda 3000 öğrencisi bulunan üniversitenin büyümesinde etkili oldu. Kurum, aralarında İslami İlimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nin de bulunduğu çeşitli programlar başlattı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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