Yemek Tarifleri
17 Mart 2023 - 11:45

Ramazan sofralarının sultanı olacak! Misafirleriniz tarifini isteyecek: Kıyır kıyır kalburabastı tarifi!

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte sofralara sunulacak leziz yemekler sonrasında yapılan bu tatlı, hem pratik hem de lezzetli. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Kalburabastı tatlısı, misafirlerinizin gözde tatlısı olacak. İşte bütün detaylarıyla kalburabastı tarifi sizinle...

Yemek Tarifleri
17 Mart 2023 - 11:45
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Ramazan sofralarının sultanı olacak! Misafirleriniz tarifini isteyecek: Kıyır kıyır kalburabastı tarifi!
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Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte sofralara sunulacak leziz yemekler sonrasında yapılan bu tatlı, hem pratik hem de lezzetli. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Kalburabastı tatlısı, misafirlerinizin gözde tatlısı olacak. İşte bütün detaylarıyla kalburabastı tarifi sizinle...

KALBURABASTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER LİSTESİ

kalburabastı



120 gram tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

3 ile 4 damla arası limon

Şerbeti için ise: 

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tatlının iç kısmı için dilerseniz ceviz içi kullanabilirsiniz.

KALBURABASTI TATLISININ YAPILIŞI

kalburabastı

Kalburabastı için ilk olarak şerbetin yapımına başlanmaktadır. Şeker ve suyu kaynattıktan sonra içine limon suyu ilave ederek 10 dakika daha ilave olarak kaynatın. Kalburabastı tatlısı için ise un dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Ardından limon ile karbonatı karıştırarak köpürtün. 

Daha sonrasında unu ilave ederek ele yapışmayacak bir kıvama getirin. Kıvama getirdiğiniz kalburabastıyı süzgeç veya rende gibi gereçlerle şekil verin. İsteğe bağlı cevizi kalburabastının üstüne koyun.

Fırın tepsisine dizerek 30 dakika civarında pişirin. Pişen kalburabastının üzerine soğumuş olan şerbeti dökerek tatlandırın. Şimdiden afiyet olsun.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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