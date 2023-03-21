Ramazan sofralarının tadı kaçacak! Hurma fiyatları zirveye çıktı: 1 yıl değil 1 ayda dev zam!













İSKENDERUN YANGININDAN SONRA HURMA BULUNMUYOR

DEPREM ETKİLEDİ

BİR AYDA 50 TL ZAMLANDI

Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Ramazan alışverişi için Mısır çarşısı her zaman olduğu gibi yine hareketlendi. Fakat bu sefer fiyatlar cepleri yaktı. Esnaf, İskenderun Limanı'nda ki yangın nedeniyle hurma bulmakta zorlandı. 1 ay öncesine kadar 250 TL olan hurma fiyatları 300 TL'ye kadar yükseldi.Eminönü'nde Ramazan heyecanı şimdiden başladı. Vatandaş, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın fiyatlarında ki artışlardan yakındı. Esnaf ise İskenderun'da çıkan yangın sebebiyle hurma bulamadıklarını dile getirdi. Deprem sebebiyle de çarşıda ki alış verişlerin azaldığını söylediler. Esnaf olan İbrahim Özbey;' Antep fıstığı zarar gördü. Gaziantep depremde zarar gören illerden biriydi. Fıstık bulmakta güçlük çekiyoruz. Malatya'da depremden etkilendiğinden kayısının kilosu 230 TL'ye yükseldi. Kudüs hurması şuan 160 TL. İskenderun'da ki yangından dolayı hurma bulamıyoruz' ifadelerini kullandı.Eminönü esnaflarından İbrahim Özbey, "Depremden sonra hurma fiyatları arttı. Antep fıstığı zarar gördü. Deprem Gaziantep'i de etkilediği için şu an fıstık yok. Malatya depremden zarar gördüğü için kayısının ağırlığı 230 TL oldu. Kudüs hurması şimdi 160 TL. İskenderun limanındaki yangından dolayı hurma ​​bulamıyoruz. Elimizdeki hurmaları bu fiyattan satmak zorundayız, daha fazla hurma olsaydı fiyatlar daha ucuza gelirdi. Deprem felaketinden önce hurma 130 liraydı" dedi.Ali Çağan, 'Eminönü artık eskisi gibi değil. Şuan insanlar korkudan gelemiyorlar. Depremden sonra buralar boşaldı' dedi.Ahmet Kaplan, Ramazan ayına göre sıklığının daha iyi olduğunu belirterek, 'Hurma durumuna göre değişiyor. En uygunu 120 TL'den başlıyor 300 TL'ye kadar çıkıyor. Bir ay önce 250 TL olan hurma şimdi 300 TL'ye çıktı. Dün burası kalabalıktı. Bugün yağmur nedeniyle kalabalık değil' dedi. Ramazan alışverişi için gelen Yüksel Güler, "Normal sorarsanız fiyatlar yükselmiş. Peynir ve eski kaşar aldım. Kalıp halinde aldım ve biri 200 TL, diğeri 135 TL. Bu ortalıkta ki fiyatlarına göre normal, çünkü burada fiyatlar daha uygun. Bir simite 7 buçuk TL veriyorsam bu fiyatlar normal.' Yaşar Kaş ise, 'Hurma fiyatları 180 TL- 240 TL arasında en az bir kilo alırsam pahalı'dedi.