Ramazanda donatılmayan sofra kalmayacak! Gıda yardımı başlatıldı: Buradan başvuranların evine koliyle gelecek!







RAMAZAN AYI GIDA YARDIMI







Ramazan Ayı gelirken dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak gıda yardımları da belirlenmeye başladı. Peki gıda yardımından kimler faydalanabilir? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ramazan Ayı'na sayılı günler kala insanlar gıda yardımları ile ilgili araştırmalarını da hızlandırdı. Gıda yardımı başvurusu yapabilmek için belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Gıda yardımı için faydalanabilecek kişiler kimsesiz, geliri olmayan yaşlı ve kadınlar, dar gelirli vatandaş, hastalık sebebiyle çalışamayan vatandaşlar ve işi olmayanlar, ihtiyaç sahibi engelli vatandaş ve aileleri, ihtiyaç sahibi asker, gazi ve şehit yakını vatandaşlar gıda yardımından faydalanabilecek.Gıda yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi Sorgulama yazıp arattıktan sonra karşınıza çıkan sayfada gıda ve erzak yardımı kısmına girerek önünüze çıkan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Başvuru sonrasında sorgulamalar da e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.