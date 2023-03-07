Ramazanda oruç tutmayanların ödeyeceği kefaret belli oldu! Kuruşu kuruşuna oruç kefareti hesaplama!







ORUÇ KEFARETİ NE KADAR 2023? | 1 GÜN, 30 GÜN ORUÇ TUTMAYAN NE KADAR PARA VERECEK? DİYANET FİTRE VE KEFARET ÜCRETİ







1 GÜN, 30 GÜN ORUÇ TUTMAYAN NE KADAR PARA VERECEK?

DİYANET FİTRE VE KEFARET ÜCRETİ

Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bir aydır. Bu ay boyunca, güneş doğduktan batana kadar yiyecek ve içeceklerden uzak durarak oruç tutulur. Ancak sağlık nedenleri gibi sebeplerle oruç tutamayanlar, dinin gerekliliği olan kefaret bedelini ödeyerek bu ibadeti yerine getirebilirler.Fidye ödemesi, bir gün boyunca bir fakiri tam bir öğün yemekle doyurmakla eşdeğerdir ve sadaka-i fıtır olarak da bilinir. Bu öğün yemek, bir gün içerisinde iki öğüne denk gelir. Oruç tutamayanlar bu fidyeyi para olarak da ödeyebilirler. Fidyeler Ramazan ayı boyunca düzenli olarak verilebileceği gibi Ramazan sonunda da toplu olarak ödenebilir. Henüz ödenmemiş fidyeler, Ramazan ayından sonra ödenebilir. Gelecek Ramazan ayı için ise henüz farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamaz.Orucun bilerek ve mazereti olmadan bozulması, Ramazan ayının kutsallığına saygısızlık ve büyük bir günah olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz de böyle davrananların keffaret ile yükümlü olduklarını ifade etmiştir. Oruç keffareti ise, iki kamerî ay ya da 60 gün aralıksız oruç tutmayı gerektirir. Buna gücü yetmeyen kişiler ise, bir fakiri 60 gün doyurma ya da 60 fakiri bir gün doyurma yoluyla keffaretlerini ödeyebilirler. Ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekmektedir.Oruç fidyesi, fıtır sadakası gibi, verilecek kişilerin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Veren kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Aynı kural zekât için de geçerlidir. Veren kişi, üst soy ve alt soyuna, eşi de kocasına bu yardımları veremez. Ancak kardeşler, teyzeler, dayılar, amcalar, halalar ve onların çocukları, gelinler, damatlar, kayınpederler ve kayınvalideler zengin değillerse kendilerine bu yardımlar verilebilir.