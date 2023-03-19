Ramazanda orucu rahat tutmak için reçete! Ne acıkacaksınız ne susayacaksınız: Canan Karatay öneriyor







SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN TAVSİYELER GELDİ!







Uzun süre açlık gerektiren Ramazan Ayı'nda sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için sorular geldi. Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı bir şekilde oruç tutulması yönünde tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyeleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.Ramazan Ayına çok az bir zaman kaldı. Uzun süre açlık ve susuzluk içerisinde tutulan oruçların daha sağlıklı olması için tavsiyelerde bulunuldu. Uzmanlar açlık ve susuzluk için besin önerilerinde bulundu.Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan Ayı öncesinde açıklamada bulundu. Besin önerileri vererek su tüketiminin çokça önemli olduğuna değindi. Vücudumuzu oruç sürecine ve beslenmeye hazırlamamız şarttır yorumunda bulundu. Açıklamaları şu şekilde oldu: “Türkiye'de su tüketimi oldukça düşüktür. Fakat vücudumuzun suya ihtiyacı oldukça fazladır, tıpkı bir toprağın sulanması gibidir. Niyet etmeden 5-10 gün önce yeterli su ve tuzun vücuda girmesini sağlamalısınız. Orucun ilk günlerinde başlıca şikayetler baş ağrısıdır sebebi de susuzluktur. Genelde de baş ağrısı olmasının sebebi tuz ve su azlığıdır. Baş ağrısı olan herkese MR çekilmez, önce tuz ve su eksikliği giderilebilir. Suyu yudum yudum içmelisiniz. Yanınızda su taşımanız oldukça önemlidir. Sabah uyanır uyanmaz kesinlikle 1 bardak aç karnına su içilmesi gerekmektedir. Oruç da öyle açılıyor zaten.” sözleriyle ifade etti. Su içilmesinin önemini oldukça vurgulayan Karatay, şöyle devam etti: “Gece dehidrasyon olmaktadır, bu sebeple uyanıldığında 1 bardak su içilmesi çok önemlidir. Sonra da aralıklarla yudum yudum içilmelidir. Yemek esnasında su içilmesi çok doğru değildir. Çünkü mide asidini sulandırdığı için şişkinlik yapmaktadır. Bir bardak suya bir çay kaşığı kristal kaya tuzu koyarak isterseniz biraz da limon sıkıp onu yudum yudum içmeniz oldukça fayda sağlar. Kristal kaya tuzu tansiyonu yükseltmez, açlık hissini giderir, hormonları dengeler. Çay, kahve, meyve suları suyun yerine geçmemektedir.” açıklamasında bulundu. “Sahurda yumurta yenilmelidir. Harika ötesi bir besin olur. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı kesinlikle öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir korkusuna girmeyin. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez.” dedi. Sahur ve iftar sofralarında bulunması ve bulunmaması gereken besinler hakkında Karatay, şu sözlerle devam etti: “Sahurda tuzlu zeytin olabilir ama aşırı tuzdan kaçınılmalı ve su içilmesi lazım. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu bilinmektedir. Doğal gıdalar ile yapılan bir kahvaltı vücuda sağlık, dinçlik getirir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Peynir çok önemli bir besindir. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. Peynirin yanında ekmek yenilmemelidir. Ekmek acıktırır ve susatır. Varsa ceviz ya da kayısı peynir ile yenilebilir. Peynirin yanında kuruyemiş, şeker eklemeden komposto yapılabilir . Sıcak ya da soğuk içilebilir. Vücuda her türlü mineral ve vitamin girmektedir. Doğal yağ ve protein kimseyi acıktırmaz. İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemelidir. Hazır çorbaların içi trans yağ dolu. Çorbalarımızı elde yapalım. Tembellik yapmayalım.”