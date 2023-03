Ramazanda sofralar etsiz kalacak! Kırmızı ete öyle bir zam geldi ki: Kilogram fiyatı şaşırtacak

ET FİYATLARINA ZAM







Ülkemizde yaşanan asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında 11 il yakından etkilenirken binlerce vatandaş hayatından oldu. Yaşanan felaketin 24. gününe gelinmesiyle bu durumu fırsat bilenler fiyat yarışlarına başladı. Gıdaya erişim zorlu hale gelirken ekonomik sıkıntılarla beraber en iyi besin kaynağı olan et resmen hayal haline geldi. Et fiyatlarının güncel verileri yok artık dedirtti.Ekonomik açıdan zorlu dönemlerden geçerken kırmızı etin kilosundaki artış şaşırttı. Yılbaşında karkas etinin kilosu 120 TL olarak satılırken şu an 170 TL olarak raflarda yerini aldı. Deprem felaketiyle beraber zamlar gelmeye devam ederken yüzde 40 oranında artış yaşandı. Evlerde belkide en çok tüketilen kıyma 200 TL, kuşbaşı 250 TL'nin üzerine çıkarken son 3 hafta içerisinde ki zamların nedeni deprem olarak yorumlandı.