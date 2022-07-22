Rambo Okan'a ne oldu, öldü mü? Rambo Okan hakkında öldü iddiası













Rambo Okan hakkında öldü iddiası





Bugüne kadar yapmış olduğu çıkışlarla sürekli adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan, Trabzon'a gideceğini söylemişti. Rambo Okan, Trabzon yolcusu olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bilet paylaşımıyla duyurmuştu. Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği ve orada çıkan bir arbedede,hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bir iddia sonrasında çok sayıda kullanıcı Rambo Okan'ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Olay, kKısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesebilmek için bazı girişimlerde bulunan ve en son denemesinde başarı olan Rambo Okan, önceki gün bir bilet aldığını ve Trabzon'a gideceğini söylemişti. Bugün çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Rambo Okan'ın Trabzon'da bir arbedeye karıştığını ve çıkan kavgada ise Rambo Okan'ın öldüğünü söylediler. Rambo Okan'ın hayatını kaybedip kaybetmediği ile ilgli henüz net bir açıklama yapılmazken Okan'ın öldü iddiaları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu söylentilere inanmayan bazı kullanıcılar ise Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiğini yalanladılar.