Bugüne kadar yapmış olduğu çıkışlarla sürekli adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan, Trabzon'a gideceğini söylemişti. Rambo Okan, Trabzon yolcusu olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bilet paylaşımıyla duyurmuştu. Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği ve orada çıkan bir arbedede,hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bir iddia sonrasında çok sayıda kullanıcı Rambo Okan'ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Olay, kKısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 19:57
Rambo Okan'a ne oldu, öldü mü? Rambo Okan hakkında öldü iddiası
Fanatik Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği ve orada çıkan bir arbedede hayatını kaybetti öne sürüldü. Rambo Okan hakkında çıkan bu haber sonrası çok sayıda kullanıcı, Rambo Okan'a ne oldu, öldü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı.
MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 19:57