Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun yerini aldı













Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani, sakatlanan Christopher Nkunku'nun yerine Fransa Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. RB Leipzig forveti Nkunku Salı günü antrenmanda bacağından sakatlandı ve tüm turnuva boyunca forma giyemeyeceği öğrenildi.Kolo Muani bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 23 maçta sekiz gol attı. 23 yaşındaki oyuncu Fransa formasıyla ilk iki maçına Eylül ayında Uluslar Ligi'nde Avusturya ve Danimarka karşısında yedek olarak çıktı. Nkunku, orta saha oyuncuları Paul Pogba ve N'Golo Kante ile defans oyuncusu Presnel Kimpembe'nin de sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak son üst düzey Fransız oyuncu oldu. Manchester United'ın savunma oyuncusu Raphael Varane'ın da kadrodaki belirsizliği devam ediyor.Çarşamba günü Katar'a gidiyorlar Didier Deschamps'ın takımı Çarşamba günü Katar'a uçacak. Danimarka ve Tunus'un da yer aldığı D Grubu'nda şampiyonluk mücadelesine 22 Kasım'da Avustralya karşısında başlayacak.