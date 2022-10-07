Randevu bulamayan hastalara müjde: Ek randevu dönemi başlatılıyor!













MHRS EK RANDEVU SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

MHRS EK RANDEVU

Randevu alamayan hastaların şikayeti üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı ek randevu hizmetini başlattı. Buna göre aynı saate birden çok randevu talebi oluşturulurken uygulamanın nasıl çalıştığı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın devreye aldığı ek randevu sisteminin nasıl çalıştığını ve ek randevu kontenjanlarının nasıl belirlendiğini anlatan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, 4 bin randevu tanımlanan bir hastanede o sayının yaklaşık olarak 10 tanesinin gelmediğini ve bu sayede hastane başında yüzde 5 civarı ek randevu düştüğünü söyledi.Hastanelerdeki branş polikliniklerine geçmişte her gün 50 randevu verildiğini ama gün içinde bakıldığında gün içinde o o polikliniğe 10 hasta gelmemesi halinde o tip polikliniklere ek randevu sisteminin açıldığını anlatan Prof. Dr. Yiğit, aynı saate verilen randevuların iptal olmaması durumunu da şöyle anlattı: "Randevusuz hastaları bir şekilde ihtiyaçları halinde geri çevirmeme durumunu gerçekleştireceğiz. Burada esas amaç, hataya yönelik bir plan. Dolayısıyla bu hastalar randevusuz geldi olarak kabul edilerek B planı çerçevesinde uygulamaya alacağız. Bu şekilde hasta mağdur olmadan muayenesini gerçekleştirebilir."İstenilen kurum, kuruluş veya poliklinikte randevu alınamadığında ek rezervasyon sistemi kullanılmaktadır. Uygun bir tarih varsa, bildirilecek bilgiler kontrol edilerek bu sağlanır.