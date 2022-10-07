Randevu alamayan hastaların şikayeti üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı ek randevu hizmetini başlattı. Buna göre aynı saate birden çok randevu talebi oluşturulurken uygulamanın nasıl çalıştığı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın devreye aldığı ek randevu sisteminin nasıl çalıştığını ve ek randevu kontenjanlarının nasıl belirlendiğini anlatan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, 4 bin randevu tanımlanan bir hastanede o sayının yaklaşık olarak 10 tanesinin gelmediğini ve bu sayede hastane başında yüzde 5 civarı ek randevu düştüğünü söyledi.
SAĞLIK
07 Ekim 2022 - 11:25
Randevu bulamayan hastalara müjde: Ek randevu dönemi başlatılıyor!
Sağlık Bakanlığı, hastanelerden randevu alamayan hastalar için ek randevu alma sistemini devreye soktu. Bu sistemle birlikte hastalar aynı saat, aynı dakika için birden fazla randevu alabilecekler. Peki ek randevular nasıl belirlenecek? İşte detaylar..
SAĞLIK
07 Ekim 2022 - 11:25
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