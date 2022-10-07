SAĞLIK
07 Ekim 2022 - 11:25

Randevu bulamayan hastalara müjde: Ek randevu dönemi başlatılıyor!

Sağlık Bakanlığı, hastanelerden randevu alamayan hastalar için ek randevu alma sistemini devreye soktu. Bu sistemle birlikte hastalar aynı saat, aynı dakika için birden fazla randevu alabilecekler. Peki ek randevular nasıl belirlenecek? İşte detaylar..

SAĞLIK
07 Ekim 2022 - 11:25
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Randevu bulamayan hastalara müjde: Ek randevu dönemi başlatılıyor!


Randevu alamayan hastaların şikayeti üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı ek randevu hizmetini başlattı. Buna göre aynı saate birden çok randevu talebi oluşturulurken uygulamanın nasıl çalıştığı merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın devreye aldığı ek randevu sisteminin nasıl çalıştığını ve ek randevu kontenjanlarının nasıl belirlendiğini anlatan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, 4 bin randevu tanımlanan bir hastanede o sayının yaklaşık olarak 10 tanesinin gelmediğini ve bu sayede hastane başında yüzde 5 civarı ek randevu düştüğünü söyledi.



Randevu bulamayan hastalara Ek randevu dönemi

MHRS EK RANDEVU SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Hastanelerdeki branş polikliniklerine geçmişte her gün 50 randevu verildiğini ama gün içinde bakıldığında gün içinde o o polikliniğe 10 hasta gelmemesi halinde o tip polikliniklere ek randevu sisteminin açıldığını anlatan Prof. Dr. Yiğit, aynı saate verilen randevuların iptal olmaması durumunu da şöyle anlattı:

"Randevusuz hastaları bir şekilde ihtiyaçları halinde geri çevirmeme durumunu gerçekleştireceğiz. Burada esas amaç, hataya yönelik bir plan. Dolayısıyla bu hastalar randevusuz geldi olarak kabul edilerek B planı çerçevesinde uygulamaya alacağız. Bu şekilde hasta mağdur olmadan muayenesini gerçekleştirebilir."

MHRS EK RANDEVU

İstenilen kurum, kuruluş veya poliklinikte randevu alınamadığında ek rezervasyon sistemi kullanılmaktadır. Uygun bir tarih varsa, bildirilecek bilgiler kontrol edilerek bu sağlanır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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