SPOR
17 Mart 2023 - 10:50

Rangers Rıdvan Yılmaz'ı kiralamaya karar verdi

Beşiktaş’tan İskoç ekibi Rangers’a transfer olan ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Rıdvan Yılmaz’ın önümüzdeki sezon için kiralık olarak farklı bir takıma gönderilmesi yönünde karar verildi.

SPOR
17 Mart 2023 - 10:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rangers Rıdvan Yılmaz’ı kiralamaya karar verdi


Beşiktaş altyapısında yetişmesinin ardından önce A Takım’a kadar yükselen ardından da A Milli Takım formasını giymeye hak kazanan Rıdvan Yılmaz sergilediği performansla büyük bir beğeni toplamıştı.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a A Takım formasıyla toplamda tüm kulvarlarda 62 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, 4 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı. Ayrıca Rıdvan siyah beyazlı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.



2022-2023 sezonunun başlangıcında Avrupa’dan birçok kulübün radarına takılmayı başaran genç futbolcu, 4 Milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20’lik bir pay karşılığında İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a imza atmıştı.

rıdvan yılmaz rangers kiralık ayrılacak

Formasından bir hayli uzak kalmıştı

Rangers’ta geçirdiği sakatlık problemleri ve performansı nedeniyle bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Rıdvan Yılmaz’ın takımdan ayrılabileceği yönüne haberler de fazlasıyla çıkmaya başlamıştı. Rıdvan bu sezon 8 karşılaşmada forma giyerken yalnızca 1 asist yapmıştı.

İskoç kulübü yetkililerinin Rıdvan Yılmaz’ın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak teknik ekiple bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilirken, genç futbolcuyu daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralamaya karar verdiği konuşuluyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ