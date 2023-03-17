Rangers Rıdvan Yılmaz’ı kiralamaya karar verdi

Beşiktaş altyapısında yetişmesinin ardından önce A Takım’a kadar yükselen ardından da A Milli Takım formasını giymeye hak kazanan Rıdvan Yılmaz sergilediği performansla büyük bir beğeni toplamıştı.
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a A Takım formasıyla toplamda tüm kulvarlarda 62 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, 4 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı. Ayrıca Rıdvan siyah beyazlı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.
2022-2023 sezonunun başlangıcında Avrupa’dan birçok kulübün radarına takılmayı başaran genç futbolcu, 4 Milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20’lik bir pay karşılığında İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a imza atmıştı.