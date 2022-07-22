Rapçi olarak tanınan Çakal otelin önünde silahlı saldırıya uğradı: Ekibinden bir kişi yaralandı!







Çakal saldırıya uğradı







Çakal rumuzuyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Didim'de verdiği konser sonrası kalacağı otelin önünde bir silahlı saldırıya uğradı. Peki Çakal'a kim neden saldırdı? Çakal'a yapılan saldırı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yaptığı rap müziklerle Youtube'da milyonlarca dinlenmeye ulaşan Çakal dün gece Didim'de bir konser verdi. Daha sonra kalacağı otele yola çıkan Çakal oteline girerken bir kişi ona silah doğrulttu.Şoka uğrayan Çakal silaha vurarak hayatını kurtardı. Silahlı saldırıya gelen kişi ise silah kabzasıyla Çakal'ın ekibinde bulunan bir kişiyi daha yaraladı. Saldırganlar havaya da üç dört el ateş açarak oradan kaçtı. Uğradığı saldırı ile ilgili Çakal henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.