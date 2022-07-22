GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 17:25

Rapçi olarak tanınan Çakal otelin önünde silahlı saldırıya uğradı: Ekibinden bir kişi yaralandı!

Rap dünyasında çıkardığı şarkılarla tanınan Çakal, dün gece kalacağı otelin önünde bir saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlayamayan Çakal'ın uğradığı saldırı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 17:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rapçi olarak tanınan Çakal otelin önünde silahlı saldırıya uğradı: Ekibinden bir kişi yaralandı!


Çakal rumuzuyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Didim'de verdiği konser sonrası kalacağı otelin önünde bir silahlı saldırıya uğradı. Peki Çakal'a kim neden saldırdı? Çakal'a yapılan saldırı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çakal saldırıya uğradı

Yaptığı rap müziklerle Youtube'da milyonlarca dinlenmeye ulaşan Çakal dün gece Didim'de bir konser verdi. Daha sonra kalacağı otele yola çıkan Çakal oteline girerken bir kişi ona silah doğrulttu. 



Rapçi Çakal Dün Gece Saldırıya Uğradı

Şoka uğrayan Çakal silaha vurarak hayatını kurtardı. Silahlı saldırıya gelen kişi ise silah kabzasıyla Çakal'ın ekibinde bulunan bir kişiyi daha yaraladı. Saldırganlar havaya da üç dört el ateş açarak oradan kaçtı. Uğradığı saldırı ile ilgili Çakal henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı
Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı
Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı
Son Haberler
Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatağında iç çamaşırı ile verdiği poz takipçilerini ikiye böldü! İşte o kareler...
Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine...
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında...
47 yıl önce korkunç bir cinayet işleyen katil havalimanında yakalandı!
47 yıl önce korkunç bir cinayet işleyen katil havalimanında yakalandı!...
Kerimcan Durmaz Ece Erken'den şikayetçi oldu! Ece Erken için şok karar! Ece Erken 3 yıl 9 ay'a kadar hapis istemi ile yargılanacak
Kerimcan Durmaz Ece Erken'den şikayetçi oldu! Ece Erken için şok karar!...
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik oldu!
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik...
Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı
Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza...
Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç için aldığı damat hediyesi çıtayı bir hayli yükseltti!
Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç için aldığı damat hediyesi çıtayı...
Konya’da eski nişanlısının kimyasal sıvı saldırısına uğrayan genç kızın hayatı karardı
Konya’da eski nişanlısının kimyasal sıvı saldırısına uğrayan...
Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!
Her gün yeni bir zam haberi: Ekmek fiyatlarına yine zam geldi!
Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam...
Vakalarda inanılmaz artış! Uzmanlar tedbirler konusunda uyardı
Vakalarda inanılmaz artış! Uzmanlar tedbirler konusunda uyardı
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları, filmleri ve rol aldığı yapımlar
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları,...
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği ne? Sibel Ülker'in hayatı ve biyografisi..
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı! 40kilo veren Gizem Tuncer verdiği pozlar ile büyüledi...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı!...
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri...