MAGAZİN
14 Mart 2023 - 15:44

Rapçi Sefo'nun gizli aşkı ifşa oldu! Meğer güzeller güzeli o oyuncu ile birlikteymiş: İlk fotoğrafı paylaştılar!

Magazin gündemi yeni aşklarla sallanmaya devam ederken başarılı şarkıcı Sefo'nun gizli aşkı ortaya çıktı. Melisa Döngel ve rapçi Sefo, basketbol maçında görüntülendi. Bu çiftin aşk yaşadığı resmen belgelendi.

MAGAZİN
14 Mart 2023 - 15:44
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Rapçi Sefo'nun gizli aşkı ifşa oldu! Meğer güzeller güzeli o oyuncu ile birlikteymiş: İlk fotoğrafı paylaştılar!
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Sık sık isimleri bir araya gelen Melisa Döngel ve Sefo aynı yerde fotoğraflar çekilmeleriyle magazin gündemine gelirken ikilisi aşk iddialarına karşılık olarak sessiz kaldı. Çiçeği burnunda çift uzun zaman sonra basketbol maçında objektiflere takıldı. Oyuncu ve rapçi aşkını basketbol maçında duyurdu.

Sefo yeni aşkı



Başarılı oyuncu Melisa Döngel'in aşk hayatına dair yorumlar yapılmaya devam ederken rapçi Sefo ile olan beraberliği yeni görüntülerle belgelendi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri üzerine daha fazla aşklarını saklayamadılar.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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