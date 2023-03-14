Rapçi Sefo'nun gizli aşkı ifşa oldu! Meğer güzeller güzeli o oyuncu ile birlikteymiş: İlk fotoğrafı paylaştılar!













Sık sık isimleri bir araya gelen Melisa Döngel ve Sefo aynı yerde fotoğraflar çekilmeleriyle magazin gündemine gelirken ikilisi aşk iddialarına karşılık olarak sessiz kaldı. Çiçeği burnunda çift uzun zaman sonra basketbol maçında objektiflere takıldı. Oyuncu ve rapçi aşkını basketbol maçında duyurdu.Başarılı oyuncu Melisa Döngel'in aşk hayatına dair yorumlar yapılmaya devam ederken rapçi Sefo ile olan beraberliği yeni görüntülerle belgelendi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri üzerine daha fazla aşklarını saklayamadılar.