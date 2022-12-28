SPOR
28 Aralık 2022 - 10:41

Real Madrid'de Luka Modric'in yerine Jude Bellingham gelebilir

İspanyol devi Real Madrid transferde bir bomba daha patlatmayı hedefliyor. Luka Modric'in yerine bir takviye yapmayı hedefleyen Madrid ekibi Dortmund forması giyen Jude Bellingham için görüşmelerine başladı.

SPOR
28 Aralık 2022 - 10:41
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Real Madrid'de Luka Modric'in yerine Jude Bellingham gelebilir


Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı gösteren Luka Modric ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol devi Real Madrid'de 11. sezonuna giren Luka Modric sezon sonunda veya bir sonraki sezon futbolu bırakmaya hazırlanıyor.



Hırvat oyuncunun yerini doldurma çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid Yönetimi, gündemine Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki genç orta sahası Jude Bellingham'ı listesine aldı.

Serbest kalma bedeli dudak uçuklatıyor

Real Madrid cephesinin Jude Bellingham için 100 Milyon Euro bonservis teklifi yapacağı ayrıca oyuncu için ise senelik 12 Milyon Euro maaş verileceği iddiaları ortaya atıldı.

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Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalama hazırlıkları yapan Real Madrid cephesinin, oyuncunun serbest kalma bedelini ise 1 Milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

Ayrıca İspanyol devinin, serbest durumdaki Cristiano Ronaldo ve Leipzig forması giyen 20 yaşındaki stoper Josko Gvardiol ile de temaslarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.

Jude Bellingham'ın kariyeri

Kariyerine 2018 yılında İngiltere Ligi ekibi Birmingham'ın U18 Takımı'nda başlayan genç orta saha bir yıl sonra Birmingham'ın A Takımı'na yükseldi.

2020-2021 yaz transfer döneminde Alman devi Borussia Dortmund, 25 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek onu kadrosuna kattı. 19 yaşındaki futbolcu günümüzde Dortmund forması giymeye devam etmektedir.

Genç yaşına rağmen 157 maça çıkan Jude Bellingham, bu maçlarda 23 gol, 22 asist kaydetti.

Kariyeri boyunca 32 sarı kart gören futbolcu, 1 kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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