Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi açıklandı.

"Real Madrid bir gelenektir, Barcelona ise bir modadır. Gelenek kalıcıdr, moda ise geçicidir" demişti zamanında Real Madrid'in efsane file bekçisi Iker Casillas. Dünyanın en iyileri, gün olur Santiago Bernabue'ya ayak basar. En iyilerin her zaman tercihi Real Madrid'dir. Los Galacticos... 2009 yazında yapılan transferler... Ancak son birkaç yıldır Real Madrid, artık daha farklı bir transfer politikası izliyor. Hatta şöyle güzel bir örnekle açıklayayım bu transfer politikasını; 2000'li yılların başında Kaka isimli genç futbolcu, Real Madrid'e önerildiğinde başkan Perez, Kaka'yı istemiyor. Yüksek ihtimal yaşına ve tecrübesine şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak yıllar sonra Kaka, 2009 yazında kulübün kapısından içeri girecekti. 2000'lerin yılların başında Real Madrid'in genç yetenek bulma, onların üzerine proje yaratma ve parlatma gibi bir misyonu yoktu. Ancak son yıllardaki transferlerin öznelerine baktığımızda, artık genç yetenekler de Madrid ekibinin radarında. Vinicius ve Rodrygo gibi genç yetenekleri Brezilya'dan direkt Madrid'e getiren ekibin son vurgunu Endrick oldu. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Brezilya'da büyük bir fenomene dönüştü genç isim. Basında çıkan haberlere göre de Endrick artık Real Madrid'in oyuncusu. Ancak yaşından dolayı 2023/24 sezonu sonuna kadar Palmerias'ta kalmaya devam edecek.