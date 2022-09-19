GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 10:23

Recep Amca ve karga 'Şakir'in dostluğu görenleri mest ediyor

Eskişehir'de yaşayan Recep Yetim'in yaralı halde bulduğu ve 4 aydır gözü gibi baktığı yavru karga, mahallenin maskotu haline geldi.

GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 10:23
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Recep Amca ve karga ‘Şakir’in dostluğu görenleri mest ediyor


Beyaz eşya tamiri yapan Recep Yetim, yaklaşık 4 ay önce evinden işine giderken bir karga sesi duydu. Yuvadan düşmüş ve ayakları dolanmış halde gördüğü yavru kargaya kedilerin de saldırdığını gören Yetim, kuşu iş yerine getirip bakmaya başladı. İşten arta kalan tüm zamanını yavru kargayla geçiren mahallenin Recep Amcası, ‘Şakir' ismini koyduğu kargaya gözü gibi bakıyor. Mahallenin adeta maskotu duruma gelen yavru kargayı gören herkes, ‘Şakir' diye seslenip ilgi gösteriyor.



“Birileri para teklif etse vermem”

Daha kanatları yeterince tüylenmediği için yavru karganın uçamadığını ifade eden Yetim, uçmaya başladıktan sonra bazı zamanlar ziyaretine geleceğini umduğunu belirtti. ‘Şakir'i alıp Ankara'ya götürmek isteyen insanlar olduğunu hatta para teklif ettiklerini söyleyen Yetim, alıştığı için yavru kargadan ayrılamayacağını vurguladı. Mahallede herkesin ‘Şakir'i sevdiğini önemini vurgulayan Yetim, “Süreç olarak bu kuşun tüyü yoktu. Bakım sonucu tüyleri çıktı. Bir kanatları kaldı, kanatları da tüylenince uçacak bu hayvan. Uçmaya başladıktan sonra bazı zamanlar ziyaretime geleceğini düşünüyorum. Buralardan ayrılmıyor, semtini koruyor, gelene geçene adeta burası benim sokağım diyor. İnsanlara karşı da gözü tuttuğu zaman oynuyor, gözünün tutmadığı insanları da kovalıyor. Valla millet görünce şaşırıyor, muhabbet kuşu değil, papağan değil, kargayı beslenirken görünce haliyle şaşırıyorlar. Bu kargayı benden alıp Ankara'ya götürmek isteyen oldu. Ben artık alıştım. Başka birine veririm bakamaz diye vermedim. Birileri para teklif etse vermem. Mahallede herkes seviyor. İnsanlar mahallemizin maskotu diyor ve hepsi ismiyle hitap ediyor. Yiyecek getirip beslenmesine de yardım ediyorlar” dedi.

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