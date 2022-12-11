MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 15:06

Recep İvedik'e Mahsun Kırmızıgül desteği

Tartışma yaratan Recep İvedik filmine ünlü isimden destek geldi…

MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 15:06
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Recep İvedik’e Mahsun Kırmızıgül desteği


Günlerdir basında ve sosyal medyada gündem olan Şahan Gökbakar yapımı Recep İvedik filmi yayına girdiği andan itibaren izleyicileri ikiye böldü. Kimi seyirci filmi çok beğenirken kimileriyse ağır eleştirilerde bulundu. Film henüz yayınlanmamışken bile bir çok tartışmaya konu olmuştu. Yayınlandığı an itibariyle en çok gelen yorumlar ise Recep İvedik karakterinin zamlara karşı verdiği tepkiler oldu. Recep İvedik

Mahsun Kırmızıgül’den sosyal medyada destek

Digital platform Disney Plus’ta yayınlanan Recep İvedik serisinin devam filmi sosyal medyada gündem oldu. Şehir hayatından sıkılıp bir tapu peşinden köye giden Recep İvedik karakterinin faturaların zamlı haline tepkisi ve ekonomi eleştirileri sosyal medyada gündem oldu. Fazla eleştiri alan filme başarılı projelere imza atan Mahsun Kırmızıgül’den destek geldi. İşte Kırmızıgül’ün paylaştığı destek mesajı. Mahsun Kırmızıgül



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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