Günlerdir basında ve sosyal medyada gündem olan Şahan Gökbakar yapımı Recep İvedik filmi yayına girdiği andan itibaren izleyicileri ikiye böldü. Kimi seyirci filmi çok beğenirken kimileriyse ağır eleştirilerde bulundu. Film henüz yayınlanmamışken bile bir çok tartışmaya konu olmuştu. Yayınlandığı an itibariyle en çok gelen yorumlar ise Recep İvedik karakterinin zamlara karşı verdiği tepkiler oldu.
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 15:06
Recep İvedik'e Mahsun Kırmızıgül desteği
Tartışma yaratan Recep İvedik filmine ünlü isimden destek geldi…
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 15:06
EDİTÖR