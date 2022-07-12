MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 17:30

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur'un Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri büyüdü ve 13 yaşına girdi. İkizlerinin fotoğrafını paylaşan Deniz Uğur'un paylaşımını gören hayranları beğeni üstüne beğeni yağdırdı.

MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 17:30
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Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!


2007 yılında Reha Muhtar ile bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Deniz Uğur, 2009 tarihinde ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucağına almıştı. Şimdilerde büyüyen ve 13 yaşına giren ikizleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oldukça güzel iki çocuk olan Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in son halleri beğeni rekoru kırdı.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur



Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerden birisi olan güzel oyuncu Deniz Uğur, son olarak 'Zalim İstanbul' dizisiyle hayranlarının karşısına geçmişti. Gündelik hayatını Instagram hesabından sürekli paylaşan başarılı oyuncu zaman zamanda çocuklarıyla olan fotoğraflarını yayınlıyor.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur

Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!

Deniz Uğur, son olarak kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun hayranları ise ikiz çocukların büyümüş hallerini çok beğendi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur

Reha Muhtar'la ayrıldıktan sonra Erdinç Gülener ile evlenen Deniz Uğur'un takipçileri ikizlerin ne kadar büyüdüklerine dikkat çekerek paylaşımın altına "Maşallah" yorumlarını yaptılar. Bazı takipçileri ise Deniz Uğur'a yaptıkları yorumlarda "İkizler babasının kopyası" demeyi ihmal etmedi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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